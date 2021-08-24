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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصري عائد من أفغانستان يوجه رسالة للرئيس السيسي على الهواء.. فيديو

أحد أفراد الجالية
أحد أفراد الجالية المصرية العائدة من أفغانستان

وجه أحد أفراد الجالية المصرية العائدة من أفغانستان، الشكر للرئيس السيسي، قائلا: "شكرا فخامة الرئيس السيسي على هذا المجهود الرائع، وشكرا للقوات المسلحة".


وأضاف، خلال لقائه عبر فضائية "سي بي سي"،: "القوات المسلحة لم تتركنا وتتواصل معنا منذ أن شعرنا بهذا الخطر في أفغانستان".

 

ووصلت منذ قليل طائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة؛ للكشف عليهم وتذليل كل العقبات أمامهم.

 


من جهتهم؛ قدم المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

 

شاهد| السيسي عن الوضع في أفغانستان: منذ 50 عامًا كانت مختلفة للغاية
 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المهم في تقديم الأعمال الفنية، تحصين الشباب وجعلهم يفهمون العالم من حولهم، مضيفا أن القضايا كثيرة ومنها فهم التحدي لإسقاط الدول وليس الأنظمة.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الإثنين، أنه من الممكن أن ينتهي النظام والخطورة استهداف الدولة وتدميرها، لافتا إلى أنه من المهم معرفة أن أفغانستان منذ 50 عامًا كانت بشكل مختلف للغاية.. وتابع، أنه في الكتب والأفلام كانت دولة مختلفة عن الدولة الموجودة حاليًا، موضحا أنه عندما تسقط الدولة والنظام يبدأ العبث بمقدرات الدولة.


وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا قيادة أو رأس تتحمل المسؤولية وتأخذ القرار ويتماشى معها الجميع، وهو ما يظهر في أفغانستان والأمر متكرر في دول عدة. 

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