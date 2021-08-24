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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية و10 سيارات بالسعودية.. فيديو

حريق
حريق

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة- مكة.

 

وقال الدفاع المدني السعودي إنه استطاع السيطرة على الحريق الذي نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة-مكة نتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات.

 

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السعودية.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن رخص سير المركبات

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ومن ناحية أخرى، أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الإثنين، تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

 

وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي؛ بعد الاطلاع على عدد من الأنظمة والمقترحات الخاصة بتحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.

 

ويتضمن القرار تصنيفات مختلفة لتحديد المقابل المالي المضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحيث تشمل المركبات الخفيفة المصنوعة عام 2016 وما يلي ذلك، والمركبات الخفيفة المصنوعة عام 2015 وما قبل ذلك، بالإضافة إلى جميع المركبات الثقيلة.

المملكة العربية السعودية الدفاع المدني السعودي السيطرة على حريق سيارات ناقلة مواد بترولية

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