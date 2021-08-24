نبيل الحلفاوي يعلق على الموجة الرابعة من فيروس كورونا

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الموجه الرابعة من فيروس كورونا المستجد بعد ظهور سلالة داليا المتحور.



وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎#الموجة_الرابعة الموجة بتجري ورا الموجة عاوزة تطولها".



وقال أكرم عبد الباري عضو الجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن التطعيم هو الحل الوحيد للوقاية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، متابعا: عدد الإصابات في ارتفاع ولهذا من المتوقع أن تبدء الموجة الرابعة بنهاية شهر 9 وبداية شهر 10.



وأكمل “أحمد عبد الباري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، : من المتوقع أن تكون حدة الموجة الرابعة أقل من باقي الموجات، وذلك نتيجة حصول العديد من المواطنين على لقاح كورونا.



وأضاف أن الدولة قامت بتلقيح ما يقارب من 4% حتى الآن من الشعب المصري، وهذا مجهود كبير، منوها إلى أن الدولة تمكنت من توفير اللقاحات لكافة المواطنين.



وشدد على أهمية تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، منوها إلى أن هناك زيادة في الأعراض المعوية لفيروس كورونا

https://twitter.com/nabilelhalfawy/status/1429857263397842948?s=19