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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: سيادة روسيا تحتاج إلى أسطول بحري قوي ومتوازن

بوتين
بوتين

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن سيادة روسيا تحتاج إلى أسطول بحري قوي ومتوازن.


وقال بوتين، خلال افتتاح منتدى (آرميا) الفني العسكري الدولي، الإثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”: "لقد قلتها أكثر من مرة وأريد أن أكرر مرة أخرى، سيادة روسيا القوية تحتاج إلى أسطول بحري قوي ومتوازن، وهو اليوم يلعب دورا رئيسيا في نظام أمن الدولة، إنه يحمي مصالحنا الوطنية بشكل موثوق ويساهم بشكل كبير في تعزيز التكافؤ الاستراتيجي والاستقرار الدولي".


وأضاف: "سنواصل تطوير الإمكانات البحرية الروسية وتحسين البنية التحتية للأسطول وتجهيز السفن بأحدث الأسلحة والمعدات، للقيام بمهام تدريبية قتالية صعبة ورحلات بحرية طويلة، ورفع واستعراض العلم الروسي في مناطق ذات أهمية استراتيجية في المحيطات"، مؤكدا أن حصة السفن الحديثة في البحرية يجب أن تصل إلى 70% في عام 2027.

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