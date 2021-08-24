منتخب مصر يعلن القائمة المشاركة في الأفروباسكت

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة السلة، عن قائمة الفراعنة النهائية المشاركة في بطولة الأفرو باسكت 2021، المقرر إقامتها في رواندا.



ويخوض المنتخب المصري بطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.



وجاءت قائمة رجال فراعنة السلة على النحو التالي:



نادي الزمالك: أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام.

نادي الاتحاد: احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد .

النادي الأهلي: إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي .

نادي سبورتنج: يوسف شحاتة .

نادي سموحة: عمر عزب.



جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل وإحصاء.