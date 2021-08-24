البيت الأبيض يعلن إجلاء 53 ألف شخص من أفغانستان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 10 آلاف و900 شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الـ 24 ساعة الاخيرة فقط، وما يقرب من 53 ألف منذ نهاية يوليو الماضي.

فيما صرح مسئول أمريكي لوكالة رويترز، بأن الرئيس جو بايدن سيقرر خلال الـ24 ساعة المقبلة تمديد مهلة الانسحاب من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس.

ومن ناحية أخرى، أصدرت حركة طالبان الأفغانية حكما بالإعدام على شقيق مترجم أفغاني بالإعدام، بحسب رسائل حصلت عليها CNN ، متهمة إياه بمساعدة الولايات المتحدة ومحاولة توفير الأمن لشقيقه الذي عمل مترجماً فورياً ايضا للقوات الأمريكية بأفغانستان بالهرب من الاراضي الافغانية بعد سيطرة الحركة.

وأصدرت الحركة الإرهابية 3 رسائل إلى الشخص الأفغاني المدان، ومثلت الرسائل دليلا على تهديد طالبان بشكل مباشر للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة وأفراد من عائلاتهم، مما يجعلهم يتدافعون للفرار من البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وكتبت طالبان في الرسالة الاولى من الرسائل الثلاث الموجهة إلى الرجل الأفغاني المتهم من قبل طالبان: «لقد اتُهمت بمساعدة الأمريكيين»، مخاطبة الأفغاني المدعى عليه بالاتهام الباطل من الجماعة الإرهابية: «أنت متهم أيضًا بتوفير الأمن لأخيك الذي كان يعمل مترجماً».