توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وروسيا

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي؛ لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على تويتر: "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرخي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

وأضاف: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".

وأعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: "أود أن أنقل من قيادتي استعدادنا لمواصلة تعزيز العلاقات التي تطورت تاريخيا بين بلدينا؛ وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات وتحقيق تطلعات شعبينا وتحقيقها. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين الوضع، فضلاً عن الاستقرار وتعزيز الأمن".

ووفقا له، فإن التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وروسيا، سيسهم في استجابة مشتركة لجميع التحديات الحديثة، مشيرا إلى أن "التحديات القائمة ستتطلب تعاونًا ومجهودًا أكبر من جانبنا".