عز الدين نجيب يفتتح معرض فرسان الشباب العربي في ضي.. السبت

يفتتح الفنان والناقد العربي الكبير عز الدين نجيب معرض فرسان “ضي” الثالث، للشباب العربي، يوم السبت المقبل، 28 أغسطس، في أتيليه العرب للثقافة والفنون بالمهندسين.



ويشارك في المعرض 22 فنانا وفنانة في مجالات التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك، وهم الفنانون الفائزون في مهرجان الشباب العربي الثالث.



وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب وصاحب فكرة المعرض، "نحتفل بالقطاف الثالث لمهرجان الشباب العربي الثالث لجاليري ضي ..تمر السنون ونحن نعمل علي مساعدة كل من لديه موهبة .. فرسان جاليري ضي يتوجون جهد فريق العمل من محكمين ونقاد أثروا أن يختاروا الموضوعية والشفافية لمد يد العون لمن يجدوا فيه مؤشرات موهبة فنية جديدة".



وتابع قنديل "هاهو أول الطريق لا نضمن الوصول لأي منهم بل نشير أن هنا تكمن موهبة وعلى صاحبها بذل الجهد والعرق لصقلها. نعطي لفرسان جاليري ضي الإشارة أن سيروا أمامكم الطريق مفتوح بقدر مواهبكم وبقدر العمل عليها".



كان القطاف الأول من بستان جاليري ضي يشمل أسماء شقت طريقها بكل ثقة وأقاموا معارض شخصية وهم أحمد صابر ومعاوية هلال ومحمد نجيب معين وكريم حلمي ودعاء عبد الواحد و رواء الدجوي ومحمد تهامي ومني رفعت وعبد الرحمن العجوز وأحمد سليمان.



ووجه قنديل التحية للجنة العليا للمهرجان برئاسة الدكتور احمد نوار، وأعضاء اللجنة الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.