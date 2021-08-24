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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أفغاني بعد حظر طالبان لـ التعليم المختلط

التعليم المختلط
التعليم المختلط

أعرب مسئولون أفغان في مجال التعليم اليوم عن شعورهم ببالغ القلق إزاء فرض حركة طالبان حظر على التعليم المختلط فى إقليم حيرات الذى يقع غرب أفغانستان.


جاء ذلك في معرض تعليق أولئك المسئولين على فرض حركة طالبان على كافة الجامعات الحكومية والخاصة فى الإقليم إنهاء التعليم المختلط في مراكزهم التعليمية.


وكانت طالبان أمرت بعدم السماح للطالبات بالجلوس مع الطلاب في فصول دراسية واحدة بالجامعات الحكومية والخاصة.


يشار إلى أن حركة طالبان كانت قد دخلت العاصمة الأفغانية كابول يوم 15 أغسطس، وشهدت المدينة حالة من الفوضى خلال الأسبوع الماضي، حيث اندفع مواطنون للمطار للهرب من أفغانستان، وبدأت كثير من الدول فى إجلاء رعاياها ودبلوماسييها من هذه الدولة التي مزقتها الحرب.

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