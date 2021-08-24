روسيا: نتوقع تسليم أول فرقاطة "كريفاك" إلى الهند بحلول منتصف 2023

أعلن أليكسي راخمانوف الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنه من المتوقع أن يتم تسليم أول فرقاطة روسية من طراز كريفاك ستيلث إلى الهند بحلول منتصف عام 2023.



وأوضح رئيس الشركة الروسية في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم " أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى حدوث تأخير في تنفيذ بعض مراحل البناء، ومن المحتمل أن تستغرق فترة التأخير حاليا 8 أشهر، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم تسليم أول فرقاطة في منتصف شهر 2023".



وأضاف " أنه سيتم دعوة فنيين من الهند للاطلاع على تطورات عملية بناء الفرقاطتين فى ترسانة يانتار".



وقال الرئيس التنفيذى للشركة الروسية " إننا ندعو متخصصين هنود حتى يمكنهم المشاركة فى استكمال عملية البناء والتعرف على المعدات المستخدمة في ذلك، وأن المرحلة الثانية ستكون أكثر أهمية، حيث سنبدأ عملية الإنتاج في ترسانة (جوا) وستتم فيها الاستعانة بالتكنولوجيا".



تجدر الإشارة إلى أن حكومتي الهند وروسيا كانتا قد وقعتا خلال شهر أكتوبر عام 2016 على إتفاق لتزويد الهند بأربع فرقاطات روسية من طراز كريفاك أو طراز تالوار ستيلث .



يذكر أن البحرية الهندية لديها حاليا ست فرقاطات من طراز تالوار، وأن هذه الفرقاطات تعتبر من أكثر السفن - الأجنبية الصنع - استخداما فى الأسطول الهندي.