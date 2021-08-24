الصحف الإماراتية.. قرار عاجل من الرئيس التونسي.. تطورات جديدة في لبنان.. حصيلة عملية الإجلاء من أفغانستان

*انهيارات متتالية في الاقتصاد اللبناني

*الصحة العالمية توجه نداء لدول العالم

*استدعاء لرئيس الحكومة الليبية أمام البرلمان

سلطات الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على اهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الاماراتي والاقليمي والدولي كما أبرزت هذه الصحف أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، يشهد العالم اليوم افتتاحاً تجريبياً لـ«عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، والتي طورتها «دبي القابضة» على ارتفاع يتجاوز 250 متراً في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس»، وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي، وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة متفردة على أفق الإمارة. وأطلقت دبي المشروع عام 2013 باستثمارات بلغت 6 مليارات درهم. جرى استخدام ما يعادل 9 آلاف طن من الفولاذ في بناء «عين دبي»، بما يفوق الكمية المستخدمة في بناء برج إيفل.

ومن تونس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر، وفق "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس التونسي قد قرر أواخر يوليو تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

ومن اليمن، أجهضت القوات اليمنية المشتركة هجوماً جديداً نفذته ميليشيا الحوثي غربي محافظة مأرب، فيما وصل فريق استشاري أممي أمني إلى عدن، بهدف تقييم الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أجهضت محاولة جديدة للميليشيا الهجوم على مواقع قواتها في جبهات عدة غربي مأرب، إذْ دارت مواجهات عنيفة تركزت في جبهة الكسارة بمديرية صرواح، تكبّدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما أفشلت القوات المشتركة هجمات أخرى استهدفت مواقعها في جبهة المشجح، بعد الرد بالهجوم على مواقع الميليشيا، واستهداف تعزيزاتها.

وفي ليبيا، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ديسمبر المقبل، تواجه الحكومة تحدّيات كثيرة، في ظل اتهامات تطال أداءها، الأمر الذي قد يتطور لسحب الثقة منها في جلسة مجلس النواب المقرّرة الاثنين المقبل.

وقرّر البرلمان الليبي، استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، للمثول أمامه، خلال جلسة استجواب ستعقد الأسبوع المقبل في طبرق، وذلك بعد تزايد حالة السخط حول أداء الحكومة وظهور دعوات نيابية، تطالب بسحب الثقة منها.

وفي لبنان، مع تهاوي مؤسسات الدولة في لبنان، يأتي تحذير منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من خطر نقص المياه ليزيد الطين بلة والأوضاع سوءاً، مع ما يعنيه الأمر من الاصطفاف في طابور جديد، لتكتمل دائرة المعاناة على امتداد انقطاع السلع الحياتيّة.

وأمام هوْل المصائب المنهمرة فوق الرؤوس، لم يكن ينقص اللبنانيين من نكبة سوى أمراء السوق السوداء الذين يصنفهم الكثيرون على أنّهم أخطر أمراء الحرب خلال الحرب الأهلية، بعد أن حوّلوا البلاد إلى سوق سوداء: للدولار والمحروقات والتخزين والسلع المدعومة والدواء والطحين والغذاء والتهريب، فيما لم يتبق خارج الدائرة سوى الماء والهواء.

ومن سوريا، أفاد مصدر طبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي بأن شخصا قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح اليوم الاثنين جراء انفجار وقع عند مدخل المدينة.

وأكد المصدر، أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، وأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في مركبة.

ودوليا، قال مصدران دبلوماسيان إنه من المتوقع أن يتعهد قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية باتخاذ موقف موحد إزاء الاعتراف رسميا بحركة طالبان من عدمه أو فرض عقوبات عليها، وذلك خلال اجتماع افتراضي لبحث الوضع في أفغانستان اليوم الثلاثاء.

فيما منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، جلسة مفتوحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، استمع خلالها إلى العديد من الإحاطات، واعترفت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بعدم تحقيق أي تقدم في جهودها للتوصل إلى السلام عبر التوصل لاتفاق ينهي الأزمة، مؤكدة أن الحوثيين يضعون شروطاً مسبقة، وأن «النشاط العسكري لا يزال بين مد وجزر»، داعية إلى الإنهاء الفوري لمحاولات تحقيق مكاسب على الأرض بالقوة.

وحول مكافحة كورونا، طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد-19 التنشيطية، مشيراً إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها. وقال خلال زيارة لبودابست: إن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالمياً، وإن اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية، يجب التبرع بها للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية.

وفي بريطانيا، قالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية إن شخصاً على قائمة بريطانيا للممنوعين من دخول أراضيها، وصل إلى المملكة المتحدة قادماً من أفغانستان على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء من مطار كابول.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلن البنتاجون أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دولياً قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.