تركي آل الشيخ ينشر صورة من استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الرياض2

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة أثناء العمل للانتهاء من تنفيذ مكان موسم الرياض الثاني





وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " من أرض الحدث ".







وأعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق تركى آل الشيخ على الصورة: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبد المتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج والمنتج الأستاذ عبدالله أبو الفتوح والمنتج المنفذ أحمد سوكة”.

مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



أبطال مسلسل الثمانية

تركى آل الشيخ أعلن عن أبطال مسلسل “الثمانية”، حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفى البنا





https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1429949789282701315?s=19