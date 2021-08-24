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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلن بقاء أحمد سامي مع سموحة

فرج عامر
فرج عامر

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، بقاء أحمد سامي المدير الفني للفريق، في الموسم الجديد 2021-2022.

وكتب عامر عبر صفحته لشخصية على موقع “فيسبوك”: “الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لكرة القدمً رفض عرض للانتقال لأحد الأندية الهامةً قيمته عشرة أضعاف قيمة عقده مع نادي سموحة”.

وأضاف: “أحمد سامي قال أنا مرتاح في نادي سموحة ومش همشي من هنا”,

ويسعى أحمد سامى لاستمرار الحالة المعنوية العالية التى يعيشها اللاعبون بتحقيق الفوز وضمان الحفاظ على المركز الثالث.

وتحفيزا للاعبين، قام محمد فرج عامر رئيس النادى، بصرف مكافأة الفوز على الجونة للاعبي سموحة.

واستقر أحمد سامي المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار ٢٠ لاعبا للسفر إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء أسوان ضمن مباريات الأسبوع ٣٣ والمقرر إقامتها اليوم، في التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا هم:

فى حراسة المرمى

الهانى سليمان وعمر صلاخ

خط الدفاع

رجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا ومحمد شكرى

خط الوسط

محمد ليلة ومحمد كناريا وأحمد حمص ومحمود حليمو ومصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وأحمد عبد القادر

خط الهجوم

إسلام جمال ومحمد نادى وديريك نسينامبى

فرج عامر نادي سموحة مصطفى فتحي الجونة سموحة احمد سامي

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