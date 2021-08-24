درجات الحرارة اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 24-8-2021.. شاهد

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-8-2021.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 العظمى 36



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

