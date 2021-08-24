بتكلفة 513 مليون جنيه.. الانتهاء من 85% من إنشاءات مستشفى الداخلة الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال إنشاء أكبر مستشفى عام بالداخلة، على مساحة 20 ألف متر مربع ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر مربع، بقوة 118 سريرا، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 85% و بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة الطبية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد إنه تم تنفيذ حوالى85% من حجم الإنشاءات والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد، وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

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وأضاف محروس، ان المستشفى تشمل جميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد.