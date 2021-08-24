عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 513 مليون جنيه.. الانتهاء من 85% من إنشاءات مستشفى الداخلة الجديد

احمد محروس وكيل الصحه
احمد محروس وكيل الصحه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال إنشاء أكبر مستشفى عام بالداخلة، على مساحة 20 ألف متر مربع ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر مربع، بقوة 118 سريرا، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 85% و بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة الطبية.

 

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد إنه تم تنفيذ حوالى85% من حجم الإنشاءات والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد، وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

اقرا ايضا:

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة| تصعيد طالبين لخوض مسابقة مايكروسوفت وبحث إنشاء فرع لأكاديمية العلوم والتكنولوجيا.. والجامعة تشارك في معرض أخبار اليوم

وأضاف محروس، ان المستشفى تشمل جميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد.

 

وزارة الصحة الوادى الجديد المستشفى محافظة الوادى الجديد مستشفي المنظومة الصحية صحة الوادي الجديد وكيل وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية الانتهاء انشاءات مستشفي الداخله اللواء محمد الزملوط

موضوعات متعلقة

جامعة الوادى الجديد تشارك فى معرض أخبار اليوم التعليمي ..صور

ترشيحاتنا

احذر.. 12 خطأ يؤدى لاختراقك أثناء استخدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت

خالد قاسم: المحافظات تجهز لتنفيذ قانون السايس واللائحة التنفيذية فسرته بدقة

طعام يخفض مستويات الكوليسترول عند إضافته إلى نظامك الغذائي.. اكتشفه

أبوظبي الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

البنك المركزي:1.03 تريليون جنيه أرصدة الإقراض للحكومة في مايو الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

تبدأ بـ95 ألف دينار.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021 في تونس| صور

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ