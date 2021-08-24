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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد العاطي: تحويل 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة للري الحديث خلال 3 سنوات

وزير الرى
وزير الرى

صرح الدكتور محمد عبد العاطى أن خطة الوزارة في التحول لنظم الري الحديث تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات.

يأتى ذلك في إطار متابعة خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث .. عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث.

تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث 

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة بدأت في تنظيم العديد من المؤتمرات الموسعة بمختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي و المحافظين حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث 

 كما قامت الوزارة بطرح عدد (١٥) عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٢ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ١١.٢٨ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

وزير الري استخدامات المياه التنمية الزراعية التحول للري الحديث محمد عبد العاطي الري

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