أوكرانيا: الطائرة المختطفة في أفغانستان تتجه إلى إيران وعلى متنها ركاب مجهولون

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنيها، وتوجهوا بها إلى إيران.

ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية عن نائب وزير الخارجية يفجيني ينين قوله "إن مجهولين مسلحين استولوا على طائرتنا يوم الاحد الماضي، وتم سرقتها منا، وتوجهوا بها اليوم الثلاثاء إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة من الركاب بدلا من مواطنينا"، مضيفا أن السلك الدبلوماسي بأكمله برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا عمل خلال الأيام الماضية لحل مشكلة الطائرة.

واضاف المسئول الأوكراني أن المحاولات الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار، ولا يزال هناك حوالي 50 مواطنًا أوكرانيًا في كابول.

بعد 15 أغسطس الجاري، استولت حركة طالبان على جميع المدن الرئيسية في أفغانستان، ومن بينهم كابول لتضطر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى تكثيف عملية إجلاء مواطنيها.

وقامت أوكرانيا في السابق بإجلاء 79 مواطناً من أفغانستان من ست دول وهي أوكرانيا وأفغانستان وبيلاروسيا وهولندا وكرواتيا وطاجيكستان.

ويوم الأحد الماضي، تم إجلاء 83 شخصًا آخر بواسطة طائرة نقل عسكرية من طراز Il-76MD ، من بينهم 31 أوكرانيًا.

ويوم أمس، وصلت طائرة أوكرانية أخرى إلى كييف وعلى متنها أشخاص تم إجلاؤهم من أفغانستان وكان على متنها 98 راكبا، من بينهم 41 مواطنا أوكرانيا.