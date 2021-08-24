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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزع 18 طنا من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية.. صور

أثناء توزيع الصكوك
أثناء توزيع الصكوك

قال الدكتور صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية تسلمت، الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان لحوم، ليبلغ إجمالي ما تم استلامه من لحوم صكوك الاضاحي حتى الآن 18 طن.

 وذلك فى حضور الشيخ محمد عبد المعبود، مدير الدعوة، والشيخ السيد عطية، مدير المتابعة، لتوزيعها فى المناطق الأكثر احتياجًا بعزة وكرامة على الأسر الأولى بالرعاية وقد تم تسليمها لإدارات (الإسماعيلية، فايد، أبو صوير، القصاصين، التل الكبير، القنطرة غرب، القنطرة شرق والمساجد الكبرى).

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع ترعة الاسماعيلية في شبرا الخيمة


وناقش وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، مع الشيخ محمد عبد المعبود، مدير الدعوة، والشيخ سيد عطية، مدير المتابعة، عملية توزيع الكميات على إدارات الأوقاف فى الإسماعيلية وفايد وأبو صوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب والقنطرة شرق.

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع ترعة الاسماعيلية في شبرا الخيمة


وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك عدة ضوابط خلال عملية توزيع اللحوم على أسر المستحقين، فى مقدمتها منع التصوير عند التوزيع، ومتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد، وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
وأكد  الدكتور صبرى عبادة، أنه تم توزيع لحوم صكوك الأضاحى، والتي تم استلامها حتى الآن، وهى 18 طن على الأسر الأولى بالرعاية فى نطاق المحافظة، من المدرجين بالقوائم التى جرى إعدادها بهذا الشأن، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.
 

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