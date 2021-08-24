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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث سبلًا جديدة لتطوير وتنويع خدمات منتسيبيها

صدى البلد

عقدت لجنة التسويق بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا بناءً على تعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل جديدة لتطوير الخدمات وتنوعها وزيادة التوعية بها لمنتسبيها للاستفادة منها.

 قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس اللجنة إننا نسعى من خلال الاجتماع إلى تنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم العربي بضرورة بحث سبل جديدة لتعريف منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات بكافة الخدمات التي تقدمها الغرفة للاستفادة ، منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع الرعاية الصحية ، ومشروع التأمين على التجار وممتلكاتهم ، وأكاديمية التجزئة المتخصصة في تدريب التجار والعاملين لديهم على البرامج التأهيلية الحديثة المختلفة المتخصصة في كافة المناحي الاقتصادية ، فضلًا عن خدمات مركز التميز الذي يقدم خدمات الشباك الواحد ، وأيضًا الاستفادة من اللجان المتخصصة المشكلة بالغرفة لخدمة التجار بمختلف أنشطتهم وخدمات أخرى كثيرة ومتنوعة تقدمها الغرفة لابد أن يستفيد منها منتسبوها.

وكشف "رمضان" أنه تم مناقشة عدة مقترحات سيتم رفعها خلال أيام قليلة في مذكرة رسمية وعاجلة إلى المهندس إبراهيم العربي من أجل زيادة التواصل مع منتسبينا للاستفادة من هذه الخدمات ، التي نسعى إلى تطويرها بشكل مستمر بتعليمات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، مع تنويع هذه الخدمات لمواكبة الخطة التطويرية التي تقوم بتنفيذها الغرفة حاليًا لتنمية كافة خدماتها الإدارية والاقتصادية ، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا وضع خطة عمل واضحة ومدروسة على المدى القريب والبعيد ستنفذها اللجنة وتعرض النتائج أولًا بأول على المهندس إبراهيم العربي.

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