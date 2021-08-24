رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

عندما يتكلم يسعد الأثير بصوته، بفكره، بوقفه، بصمته، بهمسه.. وتجد نَفَسَه الهادئ الواثق يتسلل رويدًا رويدًا عبر الأثير ليصل إلى سويداء القلوب.. إلى قلوب المؤمنين... يلامس ما يجيش في الصدور والعقول والوجدان...

هو مُنير الجَنَان، بليل اللسان، جميل البيان.. تأملوه محاورًا ضيوفه؛ تجدونه بحرًا في العلم زاخرًا، بحرًا عميقًا لا قرار له، بحرًا واسعًا لا شاطئ له...

عندما يصدع بقوله: "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، تقف القلوب إجلالا، وتنهض العقول إكبارًا... إن صدعه بهذه العبارة، وبنبرته الشهيرة، تلفت الانتباه وتحرك القلوب والوجدان إلى ساحة الرحمن... اسمعوها منه قبيل المغرب.. تأملوها... عيشوا فيها ومعها، وأنعموا النظر في هذه العبارة الجبارة، الموقظة لكوامن النفوس، والشاحذة للهمم على الدوام... والتي ينبغي أن تُدَّرس في كليات الإعلام.

عندما تتأمله تجد أسطورة مصرية جديدة أبهرت كل مَن رآها أو سمع بها، يتعانق في كينونته الإصرار والعزيمة والأمل، مع الإبداع والإتقان في العمل، ضاربًا عرض الحائط بمثبطات الزمان والمكان، راضيًا مرضيًّا بما منحه ربُّه، وبما منعه، راسمًا لنفسِه طريقًا في التميز قلَّ سالكوه؛ إننا إذًا أمام حالةٍ نادرةٍ من التحدي والإصرار في كل مراحلها، فرضت نفَسَها، ونفْسَها على سُلم المجد والسُّموق.

إن الطفل عندما يجيئ إلى الدنيا، يستقبله أبواه والمحيطون به بالفرح والسرور، إلا هذا الطفل المسكين، الذي تسبب خروجه إلى الحياة في صدمة كبرى لكل المحيطين به، والمنتظرين لقدومه!، لقد رأوا مولودًا بضمور تام في الذراعين!، ويا لها من فاجعة للجميع!!، فتلقت والدتُه -بسببها- نظرات الشفقة، والحزن، والمواساة ممن حولها.

ويدخل الوالد بحكمته وإيمانه، غرفة الولادة، ليرى طفلا لا توجد لديه إلا أصابع صغيرة في يد ضامرة، فثبت أمام هذا الابتلاء، وضمَّ الصغيرَ الضعيفَ إلى صدره، ورضي بقضاء الله، وأسماه "رضا"، ثم سلَّمه إلى والدته مرة أخرى، وقبَّل جبينها، وخرج فتوضأ وسجد لله شكرًا، وصلى ركعات لربه الكريم، ثم دعاه: "اللهم أنت الذي خلقته، وبيدك أمره، فأعنه وساعده يا رب العالمين"، ثم توجه إلى "والدته" ليجبر بخاطرها، ويخفف من روعها، فقال لها: "لا تخافي عليه، فالله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي سيوفّقه في حياته"، فبكت الأم، واستسلم الجميع لمراد الله.

ويشاء المولى الحكيم أن ينفث في روع هذا الطفل الضعيف، قوةً من فيض قوته؛ ليصارع بها الظروف، ويضارع بها التحديات، وكانت الغلبة دومًا لهذا الإنسان -والله رؤوف بعباده- فيتحول هذا الضعيف إلى أسطورة ملهمة في التحدي والإصرار على النجاح والإبداع في العطاء!!.

وسبحان القائل: (..الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ) (طه: 50).

ويتحدى كلَّ الظروف والعقبات؛ ليسمو فوقها، حتى أبهر الإنسان والأوطان.. أبهر الزمان والمكان.. أبهر العمل، وأجبر الأمل، على أن ينصاع له، وأجرى أنهار التفاؤلِ في نفسه وفيمن حوله، بحسن إيمانه، وقوة إصراره، وجليل إبداعه.. وكان له على طول الخط نصيبًا مفروضًا من اسمه، إنه رضا الرضا.. إنه رضا الراضي.. إنه رضا المَرضي.. إنه رضا القوي بالله.

إنَّ رضا عبد السلام الذي حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا سنة ١٩٨٧م، ثم حصل على ليسانس الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر سنة ١٩٩٩م، تضلَّع مِن ينابيع القرآن الكريم، ومِن مشكاة السُّنة الشريفة، وهدي السلف الصالح، ولاعج التراث فدلَّه على الطريق، وعشق الإبداع فأنار له السبيل، وغاص في بحار العلم والفكر وبلغ ما بلغ، وعلى الرغم من ذلك فقد سمعتُ أحدًا ذات يوم يناديه -وهو المنقوع في الفكر والعلم والأدب والقانون والإعلام- بقوله: "يا دكتور رضا"، فلم يقبل لنفسه هذا النداء، ورد من فوره أنا لستُ دكتورًا، أنا رضا عبد السلام، وهكذا الكبار.

رضا عبد السلام أحبَّ القرآن فظلله بظلاله، وعشق علوم الشريعة فأباحت له من أنوارها، وولع بعلوم اللغة فمكنته من أسرارها.. رزقه الله تعالى جلالا ومهابة، وألقى محبته في قلوب مَن رآه بأم عينيه، أو سمعه بأم أذنيه.

عرفته منذ سنين عددًا هاشًّا باشًّا، لطيفًا، تسبقه بشاشةُ قلبه قبل بشاشةِ وجهه، باسطًا لك جناحي قلبه بدلا من ذراعيه. لم نسمع منه إلا كلَّ جميل نافع، لم نسمعه يتكلم ببنت شفه على أي أحد بسوء في غيابه.. لم يصانع أو يداهن أحدًا.

لقد استطاع هذا الرجل أن يحفر اسمه غائرًا في ذاكرة التاريخ والجغرافيا؛ بل وفي سجلات الخالدين.

إن عشقه لاستديو إذاعة القرآن الكريم لا يوصف. جلستُ معه ذات يوم عدة ساعات في الاستديو، فوجدته يشارك مهندس الصوت في كل صغيرة وكبيرة.. في الاختيار الدقيق للابتهالات القبلية والبينية والبعدية، (للربط، وللفقرات وللبرامج...) بحيث تتسق معانيها، وطريقة عرضها، ووقتها، ومدتها، وجرسها، وقفلها مع ما يُعرض للمستمعين. رأيته وقد قال له مهندس الصوت: لدينا 43 ثانية فقط بعد قرآن المغرب "المعروض الآن للجماهير" ثم يحين الآذان -وكان ذلك اليوم ذكرى وفاة أحد المبتهلين الكبار- فإما أن نعرض فيها تعريفًا له بصوتك، وإما أن نعرض ابتهالا بصوت الراحل، فقال له: سنعرض الاثنين، فتعجب المهندس؛ إذ الوقت لا يكفي!. وسرعان ما أعدَّ خطته، فجهَّز كلامه المُركز، وضفره مع مهندس الصوت بالتبادل والتوازي مع صوت المبتهل، وأبدع في إدارة الوقت؛ ليُخرج للمستمعين مقطوعة إذاعية في غاية الإبداع، ثم يدخل الآذان في وقته بالتمام، ويرفع وجهه البشوش في هذه اللحظه شاكرًا لله، على أن أعطى لهذا الراحل حقه، وللمستمع حقه، ويا له من جبر خاطر حتى للراحلين!! .

وعندما نحلل أداءه في برامجه الشهيرة عبر عقود ثلاثة، فإننا نجد صداها ما يزال عالقًا في الوجدان، منها: (مســــــــاجد لها تاريخ)، (قطــــــــوف من السيرة)، و(سيــــــــــــرة ومسيرة).

وهو صاحب نبرة صوت مميزة لدى ملايين المصريين، تأملوا أداءه عبر الميكروفون، تأملوا إبداعه وإمتاعه.. وهو ليس بخريج إعلام -وهذه رسالة لمن أراد النجاح- ستشعرون وكأنه يخاطب كل أحد من المستمعين بلغته.. بفكره.. وبالطريقة التي تناسبه، وكأنه صديق الجميع!!.

لا يعرف التعب والنصب والملل سبيلا إلى نفسه، فهو دائب الحركة، دائم التجدد بتجدد الشمس والضياء والهواء... طاف مصر كلها (مدنها وقراها)؛ ليُسْعِد الجماهير بأمسياته الدينية، وليسجل سيرة العلماء ومسيرتهم، ويكشف للأجيال مناجم العقول، وكنوز المعارف والتجارب والخبرات والقدوات... ونقل شعائر موسم الحج عام 2006م على الهواء مباشرة من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية .

وإذا كان الله تعالى منحه جمالا في صوته، فقد حباه جلالا في قلمه.. قلمه الذي لم يمسكه بِبَنانه، بل أمسكه بأسنانه؛ ليعبر عمَّا يدور في جَنانه.. قلمه الرشيق الرشيد الذي سخَّره في نشر الفكر الباني.. والكتابة في قضايا فكرية وتربوية وفلسفية مهمة، كما كتب عن: الإِعلام، والأَعلام، ورواد الإذاعة من العلماء والمذيعين؛ ليُحيي تاريخهم.. ينشر خبراتهم.. يجبر خواطرهم.. ينثر للناس قدوات رائعة عزَّ نظيرها، في دنيا الناس.

والمدقق فيما يكتبه رضا عبد السلام يلحظ حضوره في أعماق نَفْسِ مَن يكتب عنه، وعن خبراته، ويلحظ أن مدادَ قلمه ممزوج بماء الحياء.. بماء العفاف.. بماء الإخلاص.. بماء جبر الخاطر، فيخرج لنا -فيض ربه له- أسلوبًا أدبيًّا بلاغيًّا بديعًا دافئًا، يعدُّ من العملات اللغوية النادرة في هذا الزمان، أصدرها في أربعة كتب، أشهرها: "نقوش على الحجر" الذي يحكي فيه قصة كفاحه ونجاحه.

همّه الأكبر الإنسان والأوطان، وأن يعيش المسلم في كنف الرحمن، وفي أفنان القرآن.. لم ينقطع عن أصوله وفروعه، وعشق تراب الوطن فنال محبته، ومحبة مَن يعيشون عليه، وظلَّت مصر ولا تزال وستظل كائنة في عقله، وقلبه، ووجدانه، يسيرُ بحبِّها حيث سار، ويجري عشقُها في عروقه على الدوام... مصر التي أبدع في عشقها، عشقته وأحبّه أهلوها، حيث اجتاحتها فرحةٌ عارمةٌ بعد انتشار خبر اختياره رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم. فهنيئا لمصر هذا العقل الكبير، وهذا الصوت الرخيم، وهذا القلب الرحيم، وهذا الكنز العظيم...

تحية تقدير وإعزاز وإكبار للكبار الذين اختاروه، وكلَّفوه، تحية للأستاذ/ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وللأستاذ/ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، الذين نفَّذوا توجيهات الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) بضرورة الاستفادة القصوى من قدرات أصحاب الهمم وإبداعاتهم، ودعم حقّهم في الترقي للمناصب القيادية؛ ليضربوا أروع الأمثال في أن الإعاقة ليست عيبًا أو عبئًا؛ بل هي طاقة، تحتاج إلى استثمار؛ لأنها إذا استثمرت فستكون سببًا في التميز.. في التفرد.. في الإبداع، الذي على أساسه كان اختيار رضا عبد السلام لهذا المنصب الكبير.

إن اختياره يدل على تحضر الدولة المصرية، وأن التاريخ سيشهد أن مصر على مدار تاريخها ولادة، وسبَّاقة في كل خير، وراعية لكل أولادها بلا تفريق.

وإذا كان تاريخ العرب والمسلمين حافلا بكثير من أصحاب الإعاقات -بشتى صنوفها- وكل واحدٍ منهم كان مُتميّزًا في مجاله؛ بل ربما تفوّق على الأشخاص الأصحّاء، فخلَّدهم التاريخ، وما يزال عطاؤهم يعيش بيننا، ويستفيد منه الباحثون في كل مكان، أمثال: المعري، بشار بن برد، الزمخشري، البردوني، الرافعي، طه حسين... وغيرهم كثير، فلم تثنهم الإعاقة عن التميز والتفرد والإبداع، وترك بصمة في التاريخ؛ فإن رضا عبد السلام الذي طاف البلاد ليسلط الضوء على علماء كانوا مغمورين، فأظهر عطاءهم للعالمين، فإننا على يقين -بإذن الله- من أنه سيحرك ماكينة التجديد والإبداع؛ ليُمتِّع المستمعين ويؤنسهم بمنهج الله، عبر الأثير المبارك الذي يتشرف دومًا بكلام الله.

وتبقى الدروس المستفادة من رحلة كفاح رضا عبد السلام، رسالة إلى كل إنسان يريد النجاح... يريد الفلاح، ومن بينها:

- ضرورة استقبال أقدار الله تعالى بالرضا والقبول والتسليم، وأنْ نحترم أقدار الله ومراده، ونأخذ بالأسباب.

- أنَّ الإسلام لا يعرف اليأس، بل إن اليأس أعدى أعداء الإسلام.

- أن النجاح في الحياة يتطلب إرادة وإدارة، وملحمة من الكفاح والجد والاجتهاد، والارتفاع فوق التحديات؛ للوصول إلى الأمجاد، لا فرق في ذلك بين سليم أو معاق.

- أن الإعاقة الحقيقية ليست في الأطراف أو الحواس، ولكنها في الفكر.. في العقول المقفلة، والنفوس الجامدة، فكم من سليم أضاع حياته بفكره البائس وعقله اليائس؟!، وكم من أصحاب الهمم فرَض نفْسَه على سُلم الأمجاد، وعلى قمم الحياة؟!.

- أنَّ كل باب مقصود يجب أن يُطرق، وأنَّ مَن داوم على الطَّرقِ يوشك أن يُفتح له.

- أنَّ الإصرار قوةٌ جبارةٌ، يمكن أن تحرك الجبال.

- ضرورة أن يؤمن الإنسان بقدراته وأنَّ الطاقة موجودة بداخله، وقد تكون كامنة، فيجب عليه أن ينشِّطها بالإرادة والعزيمة والإصرار.

- تعظيم الاستفادة من كل ما أعطاه الله تعالى لنا، حتى لو كان في نظر الناس قليلا أو ضعيفًا.

- أن الله تعالى قادر على أن يُغيِّر الأمور من حال إلى حال، فهذا الضعيف الذي بكوا عليه وخافوا على مستقبله في مستهل حياته، أصبح بفضل الله تعالى مصدرًا للسعادة والإسعاد، وقدوة لكل الناس، ويتبارى أقاربه وأصحابه في الافتخار بمعرفته في كل مكان!!.

أثق أن وصول الأخ الفاضل أ/ رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى هذه المكانة وهذا المنصب الرفيع، بفضل الله تعالى، ثم بفضل الدولة المصرية، وبفضل اجتهاده، سيكون سببًا في: مزيد من الاهتمام والفتوح للسادة أصحاب الهمم في كل مكان، وطاقة جبارة وشاحذة للجميع نحو التميز والتفرد والإبداع.

وتبقى سيرة الإذاعي الكبير الأستاذ/ رضا عبد السلام، ورحلة كفاحه ونجاحه، كتابًا منيرًا في تاريخ مصر المعاصر، وفصلا زاخًرا من فصول الكفاح الشريف، وصفحةً مضيئةً من صفحات الإبداع والإمتاع لواحد من أصحاب الهمم، أثبت بجدارة -هو وأمثاله- أن وراء الإعاقة طاقة.. وإنهم لقادرون... وتظلّ مسيرة هذا البطل ملحمة ملهمة لمن أراد أن يتذكر.. لمن أراد النجاح والفلاح ومواجهة التحديات على كل المستويات.

وقبل أن يتوقف القلم، أقدم خالص الدعاء، والتحية إلى: والديه (رحمهما الله)، وإلى زوجته رفيقة كفاحه ونجاحه، وأولاده (د/ عبد الرحمن، والآنسة/ أفنان)، وأشقائه، وكل محبيه.

وأدعو الله تعالى أن يفتح له وبه، وأن يُصلح له وبه، وأنْ يكتب له ولفريق العمل الأكارم من السادة زملائه كامل التوفيق؛ لتظل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مصدر الخير والنور والبركة في كل مكان.

وبالله تعالى التوفيق

*



WhatsApp Image 2021-08-23 at 2.52.38 PM