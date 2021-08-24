انطلاق المرحلة الثانية لـ مسرح “ التجوال والمواجهة” في 21 محافظة .. تفاصيل

قال محمد الشرقاوي ، المشرف على مشروع مسرح " التجوال والمواجهة " ، إن المشروع بدأ منذ سبع سنوات بعروض منفردة من انتاج البيت الفني للمسرح ، وكانت عروضا عن موضوعات لمواجهة الإرهاب تم عرضها بجميع معسكرات الجيش المصري والشرطة .

وأضاف محمد الشرقاوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن وزيرة الثقافة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، عقدت اجتماعا مع رئيس البيت الفني للمسرح عام 2018 ، وقررت تدشين مشروع قائم ومؤسسي ، وبدأت بعد ذلك العروض بفرق صغيره تجوب المحافظات .

وأكمل " الشرقاوي " : بنغطي حاليا أكثر من 21 محافظة بالعروض الفنية ، تتعدى 15 عرض ، متابعا : "هدفنا محاربة أية طيار غير ثقافي وتوعية أهالينا في القرى " .

وأردف : قطاع الثقافة الجماهيرية يحقق مجهود كبير على الأرض ، داخل القرى والنجوع ، وطريق شباب التجوال غير مفروش بالوورد ، وبيحولوا مع الدولة مواجهة المشكلات .