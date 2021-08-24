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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق المرحلة الثانية لـ مسرح “ التجوال والمواجهة” في 21 محافظة .. تفاصيل

مسرح التجوال والمواجهة
مسرح التجوال والمواجهة

قال محمد الشرقاوي ، المشرف على مشروع مسرح " التجوال والمواجهة " ، إن المشروع  بدأ منذ سبع سنوات بعروض منفردة من انتاج البيت الفني للمسرح ، وكانت عروضا عن موضوعات لمواجهة الإرهاب تم عرضها بجميع معسكرات الجيش المصري والشرطة  .

وأضاف محمد الشرقاوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر  "، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن وزيرة الثقافة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، عقدت اجتماعا مع رئيس البيت الفني للمسرح عام 2018 ، وقررت تدشين مشروع قائم ومؤسسي ، وبدأت بعد ذلك العروض بفرق صغيره تجوب المحافظات .

وأكمل " الشرقاوي " : بنغطي حاليا أكثر من 21 محافظة بالعروض الفنية ، تتعدى 15 عرض ، متابعا :  "هدفنا محاربة أية طيار غير ثقافي وتوعية أهالينا في القرى " .

وأردف : قطاع الثقافة الجماهيرية يحقق مجهود كبير على الأرض ، داخل القرى والنجوع ، وطريق شباب التجوال غير مفروش بالوورد ، وبيحولوا مع الدولة مواجهة المشكلات .

 

 

مسرح التجوال والمواجهة محمد الشرقاوى مواجهة الإرهاب اخبار التوك شو مسرح التجوال وزيرة الثقافة

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