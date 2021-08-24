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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تكلفة 21 مليون جنيه وعلى مساحة 5 افدنة.. شعراوى : تسليم المدفن الصحى للمخلفات بقرية سنور لمحافظة بنى سويف ..بدء تشغيل المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر بسعة 500 طن قمامة يوميا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية :

- بنى سويف تشهد تنفيذ عدة مشروعات جديدة لمنظومة المخلفات

-تشغيل المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر بتكلفة 17 مليون جنيه 

-جاري الانتهاء من إنشاء مدفن صحي بسمسطا بمساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه 

-إنشاء محطتين وسيطتين في "ببا" والفشن  بتكلفة 74  مليون جنيه 

-المدفن الصحى في سنور 20 فدان ويوجد به خلية دفن بسعة 100 ألف طن قمامة

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء للمدفن الصحى الآمن بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف بعد الإنتهاء من إنشاءه من جانب الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه.

ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.


وقال وزير التنمية المحلية أن محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر بسعة تصميمية تصل إلى 500 طن/يوم وبإجمالي تكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، و جاري الانتهاء من إنشاء مدفن صحي بسمسطا بمساحة 5 أفدنة بتكلفة 21 مليون جنيه .

 كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببني سويف بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في "ببا" والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74  مليون جنيه .


وأوضح اللواء محمود شعراوى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.


وأضاف الوزير أن المدفن الصحى الجديد مساحته الكلية حوالى 20 فدان ويوجد به خلية دفن على مساحة 5 أفدنة بسعة تصميمية 100 ألف طن قمامة، حيث تبلغ مساحة الخلية 5 آلاف متر من القاع، و1100 متر علوي، بجانب بعض الملحقات والمكونات الأخرى والتي تضم خزان وقود ومغسلة ومبنى للتحكم في الميزان .

و أكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

ويتضمن المدفن الجديد بسنور العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية  وأعمدة إنارة  وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات  ، كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط "الريب راب" ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة .

شعراوى المدفن الصحي بني سويف المنظومة الجديدة للمخلفات المحطة الوسيطة وزير التنمية المحلية ببا سنور الفشن

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