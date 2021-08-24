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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رضيع هندي يكتشف كنزا ثمينا إذا أصبح قربانا.. ما القصة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجح ساحر في خداع أحد سكان القرى إلى حد كبير عندما أقنعه أنه يوجد تحت منزله كنزًا ثم صدمه بضرورة تقديم طفله المولود حديثًا قربانًا للحصول على هذا الكنز. 

تفاصيل الواقعة 

تعرف الساحر بأحد سكان قرية أسجيسبور الهندية، ويدعى جبار أحمد، مؤكدًا له أنه في مقدوره مساعده في الكشف عن كنز تحت بيته لقاء أجر معين.

ووفقًا لما ورد في صحيفة «ذا تايمز أوف انديا» مضت أشهر عدة دون أن تتوج عمليات البحث بنجاح دفع أحمد خلالها 200 ألف روبية نحو «2700 دولار)». 

وبعد أن أنجبت زوجة جبار طفلًا طالبه الساحر بتقديمه قربانًا لمواصلة البحث، مهددًا الزوجين بأنه سيوجه قوة سحره ضدهما في حالة رفضهما.

الشرطة تبحث عنه 

ولم يتردد الزوجان على الفور في إبلاغ الشرطة بالأمر لكن الساحر تمكن من الفرار.

وبدأت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية البحث عن ساحر من سحرة التنترا كان يخطط لتقديم الرضيع قربانا لإنجاح عملية البحث عن كنز. 

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هنود يهتفون 

تداول رواد التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو، لمواطنين هنود، يهتفون في أثناء تواجدهم في طائرة هندية عائدة من مطار كابول في أفغانستان.

و بحسب ما ورد في صحيفة « ديلي ميل» فإن السفارة الهندية في أفغانستان قامت بتسهيل وصول مئات الهنود إلى وطنهم مرة آخرى بعد أن كانوا عالقين في أفغانستان .

ووفقا لرواية المواطنين الهنود العائدين إلى الهند، كانت الأمور قد اشتدت في التعقيد؛ حينما وصلت حركة طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان وهروب مسئولو الحكومة الأفغانية المعينة من قب الإدارة الأمريكية .

وهتف المواطنون الهنود فرحا على متن الطائرة التي قامت بإجلائهم من الأراضي الأفغانية وذلك بسبب تسهيلات السفارة للمواطنين الراغبين العودة لوطنهم.

وتفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع الفيديو الذي قام أحد المسافرين بتصويره على متن الطائرة والذي أظهر فرحة المواطنين بفرارهم من أفغانستان وحكم طالبان . 

ساحر سكان منزل قرية كنز

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