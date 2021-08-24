برلماني: القيادة السياسية تحفظ كرامة المواطن فى الداخل والخارج

بعد عودة المصريين من أفغانستان..

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية من أفغانستان، وعودة ، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسي الراعي الرسمي لحفظ كرامة المصريين في الداخل والخارج بوجه خاص ، وجيش مصر الباسل بوجه عام .

وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت الجالية المصرية ، وكذا البعثات المصرية المتواجدة فى أفغانستان على رأس أولوياتها ، مشيرا إلى أن القاسي والداني يعرف جيدا قدرة مصر ، وحرصها على تحقيق سلامة أبنائها بالخارج ،ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو ناقم .

وأوضح أمين قوى عاملة النواب أن التحرك العاجل للدولة المصرية واستجابتها السريعة لأبناءها بالخارج ، يؤكد على كرامة المصريين المصانة في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن هذا ليس بجديد على اهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى.



ووجه يحيي التهنئة القلبية لجميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين الى أرض الوطن، متمنيا لهم دوام التوفيق .