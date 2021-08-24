النائب محمد سلطان يحذر من بيزنس الجامعات الوهمية ويطالب بتشديد الرقابة

تقدم النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، بشأن الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة فى بعض الدول.



وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الجامعات الوهمية التي تستغل فترة التقديم للجامعات، وتبدأ عقب ظهور نتائج الثانوية العامة الترويج لنفسها، خصوصا وأن بعضها لا يشترط سوى بعض الإجراءات الميسرة وعلى غرار " السم فى العسل" يقدم تسهيلات للتخفيف على أولياء الأمور والطلاب، ومن هذا المنطلق تستقطب الكثير من الطلاب.

واوضح أن هذه الكيانات الوهمية تمثل خطرا على العملية التعليمية وتؤثر على مستقبل الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الجامعات تمنح شهادات مزيفة ووهمية بتقديرات عالية جدا وذلك لضمان الحصول على مزيد من الطلاب خلال الأعوام المقبلة، كما أن شهاداتها غير معترف بها فى العديد من الدول، ولهذا على جميع الطلاب تحرى الدقة قبل التقديم وعدم التعامل نهائيا مع هذه الجامعات.

وطالب عضو البرلمان، التعليم العالى بإصدار نشرات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بأسماء الجامعات المعتمدة وكذلك المعاهد، وما دون ذلك فهو خارج المنظومة الرسمية، بالإضافة لتشديد الرقابة على هذه الكيانات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة وغلقها جميعا والتحذير المستمر للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لهؤلاء الخارجين على القانون.