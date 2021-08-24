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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في تصرف بطولي.. سائق شاحنة ينقذ بجعة وصغيرتها ويخاطر بحياته

بجعة تتسبب في أزمة
بجعة تتسبب في أزمة على طريق سريع

تسببت بجعة وصغيرتها في أزمة على طريق سريع في مدينة بيرت، بأستراليا، بعد أن ضلت طريقها وسارت على طريق سريع . 

وبحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فإن مقطع فيديو نشره سائق شاحنة ضخمة عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، لبجعة تسببت في عرقلة السير على طريق سريع . 

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ترجل سائق شاحنة كبيرة حينما رأى بجعة و صغيرتها يسيران على الطريق السريع، فارتدى سترة فسفورية ليكون شكله واضحا لسائقي السيارات على الطريق ولتهدئة السرعة. 

قام السائق بمحاولة التلويح للبجعة و صغيرتها، للتوجه إلى أحد جوانب الطريق ليتمكن من حمايتها من الدهس أسفل عجلات السيارات التي تسير على الطريق بسرعة كبيرة.

نال الفيديو إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، وأثنى رواد التواصل الاجتماعي على إنستجرام على سائق الشاحنة لموقفه الرحيم وحرصه على روح البجعة. 

 

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بجعة طريق سري استراليا مقطع فيديو سائق سائق شاحنة

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