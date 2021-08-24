وزير القوى العاملة يتفقد عملية تلقي العاملين بالوزارة الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تفقد محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، اليوم الأول ، من عملية تلقى العاملين بوزارة القوي العاملة للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم؛ مصدرا توجيهاته لمسئولي الوزارة بأن يتم التنسيق مع مديرتي القوى العاملة بالقاهرة والجيزة ، للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر الوزارة.

وأشاد بالتعاون بين وزارة القوي العاملة، وزارة الصحة والسكان لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين ، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فضلا عن دورهم في نشر الوعي بين المواطنين.

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