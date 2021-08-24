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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرار جبل السلسلة في معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

معرض مكتبة الإسكندرية
معرض مكتبة الإسكندرية

شهد معرض الإسكندرية الدولى للكتاب عقد ندوة تحت عنوان: "جبل السلسلة: رؤى جديدة عن النقوش"، تحدث فيها الدكتور مؤمن سعد محمد عضو البعثة السويدية للآثار في جبل السلسلة والمدير بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي، وأدار الندوة الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.


استعرض منصور في البداية جهود مركز الخطوط في تسليط الضوء على الاكتشافات الحديثة في مجال دراسات النقوش القديمة، وأكد منصور على أن ضيفه استطاع تصحيح عددًا من المفاهيم المغلوطة في مجال دراسات النقوش نتيجة بحثه الدؤوب ومنهجه العلمي الرصين.

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وتحدث الدكتور مؤمن سعد محمد عن اكتشافات البعثة السويدية في جبل السلسلة، والتي تعمل في الموقع الأثري للجبل منذ عام 2012 محققة عددًا من الإنجازات الأثرية تتمثل في اكتشافات قيَّمة في مجال النقوش.


بدأ مؤمن محاضرته التفاعلية بتحديد موقع السلسلة جغرافيًا، ثم استعرض ما قيل في أسباب تسمية المنطقة بهذا الاسم، وتناول في هذا السياق ما ورد عن الجبل في عدد من المقصورات الأثرية أهمها: مقصورة حور محب، ومقصورة رمسيس الثاني.
وتناول الطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي تتكون من الحجر الرملي، وبيَّن أهمية المنطقة لدى المصريين القدماء الذين استعانوا بمحاجر الحجر الرملي كمصدر رئيسي في بناء المعابد في عهد الدولة الحديثة وعاصمتها "طيبة" الأقصر حاليًا، كما ناقش سعد درجة صلابة الحجر الرملي المكون للجبل، والتي تتحدد حسب موقعه وقربه من النيل أو العكس.

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