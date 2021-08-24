التفاصيل الكاملة لمعركة مطار كابول بمشاركة قوات أجنبية

قال الجيش الألماني إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين القوات الغربية في مطار كابول يوم أمس الاثنين عندما تبادل حراس أفغان إطلاق النار مع مسلحين مجهولين ، مما زاد من فوضى الإجلاء حيث تواجه واشنطن ضغوطا لتمديد الموعد النهائي للانسحاب، بحسب شبكة يورونيوز.

يحتشد آلاف الأفغان والأجانب في المطار منذ أيام ، على أمل اللحاق برحلة باجلاتء ما خارج البلد، بعد أن استولى مقاتلو طالبان على كابول في 15 أغسطس ، بينما تهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة إلى استكمال انسحابها بحلول نهاية الشهر.

وقتل عشرون شخصا في الفوضى بالمطار معظمهم في حوادث إطلاق نار وتدافع في الحرارة والغبار بسبب الجدران الخرسانية، بينما تحاول القوات الأمريكية والدولية إجلاء مواطنيها والأفغان المستضعفين.

قالت شبكة سي إن إن إن قناصًا خارج المطار أطلق النار على الحراس الأفغان، بينما قال الجيش الألماني إن القوات الأمريكية والألمانية شاركت في الاشتباك.

وأضافت أن ثلاثة حراس أفغان مصابين يتلقون العلاج في مستشفى ميداني بالمطار.

واشار مسؤولان من حلف شمال الأطلسي بالمطار إلى إن الوضع أصبح تحت السيطرة بعد إطلاق النار.

نشرت طالبان مقاتلين خارج المطار ، حيث حاولوا المساعدة في فرض نوع من النظام.

استولت طالبان على السلطة قبل أكثر من أسبوع بقليل مع قيام الولايات المتحدة وحلفائها بسحب قواتها بعد حرب استمرت 20 عامًا في الأسابيع التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001 ، حيث كانت القوات الأمريكية تطارد قادة القاعدة وسعت إلى معاقبة طالبان. المضيفين.

أبرمت إدارة دونالد ترامب ، اتفاقًا مع طالبان العام الماضي يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

"ساعات وليس أسابيع "

قال الرئيس جو بايدن يوم الأحد إن الوضع الأمني ​​في أفغانستان يتغير بسرعة ويظل خطيرا.

وأكد بايدن في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "اسمحوا لي أن أكون واضحا ، فإن إجلاء الآلاف من كابول سيكون صعبا ومؤلما.أمامنا طريق طويل لنقطعه ولا يزال هناك الكثير من الأخطاء".

ولفت بايدن إلى إن القوات الأمريكية قد تبقى بعد الموعد النهائي المحدد لها في 31 أغسطس للإشراف على الإجلاء، لكن مسؤولا في قيادة طالبان قال إن القوات الأجنبية لم تسعى إلى التمديد ولن يتم منحها إذا فعلت ذلك.

وأدت الفوضى في المطار إلى تعطيل شحنات المساعدات المتجهة إلى أفغانستان.

قال ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط ​​لرويترز إن منظمة الصحة العالمية قالت إن 500 طن من الإمدادات الطبية المقرر تسليمها هذا الأسبوع توقفت بسبب إغلاق مطار كابول أمام الرحلات الجوية التجارية .

وقال إن منظمة الصحة العالمية تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى مركز التخزين في دبي لجمع الإمدادات في طريقها لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أفغانستان.

