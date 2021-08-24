صورة لـ وزير أفغاني يوصّل الطلبات للمنازل تثير الجدل على تويتر

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، صورة لوزير أفغاني قام احد المصورين بإلتقاط صورة له عقب رؤيته في عمله الجديد بعد أن كان وزيرا.

بحسب ما ورد في الصحف الألمانية، فإن صحفيا ألمانيا قام بإلتقاط صورة لوزير أفغاني سابق يدعى"سيد أحمد شاه سادات"، أثناء توصيله للطلبات أمام أحد المنازل في شرق ألمانيا.

ووفقا لما ورد في سكاي نيوز، فإن الوزير السابق " سيد أحمد شاه"، انتقل إلى ألمانيا بعد تركه لمنصبه كوزير إتصالات في أفغانستان، بعد فترة عمل بالحقيبة الوزارية دامت لعامين وانتهت في ديسمبر 2020.

انتقل "سيد شاه " إلى ألمانيا عقب تركه لمنصبه كوزير، و بدأ في البحث عن عمل جديد، فقام بالعمل بمهنة توصيل الطلبات للمنازل بعد أن تدهورت أحواله المادية.

صورة الوزير الأفغاني السابق حظيت بإهتمام كبير من قبل رواد التواصل الإجتماعي، خاصة بعد حالة التوتر الشديد التي حدثت في أفغانستان بسبب سيطرة حركة طالبان على السلطة و التي لفتت أنظار العالم كله إليها.

https://twitter.com/JosaMania