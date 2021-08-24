عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة لـ وزير أفغاني يوصّل الطلبات للمنازل تثير الجدل على تويتر

وزير أفغاني يقوم
وزير أفغاني يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، صورة لوزير أفغاني قام احد المصورين بإلتقاط صورة له عقب رؤيته في عمله الجديد بعد أن كان وزيرا.

 

بحسب ما ورد في الصحف الألمانية، فإن صحفيا ألمانيا قام بإلتقاط صورة لوزير أفغاني سابق يدعى"سيد أحمد شاه سادات"، أثناء توصيله للطلبات أمام أحد المنازل في شرق ألمانيا.

 

txt

الفرار المميت.. مقتل 7 أفغان خلال عمليات تدافع بمحيط مطار كابل

txt

خوفا من التتبع.. مواطنون أفغان يقومون بمسح صورهم و حساباتهم على الإنترنت

 

 

ووفقا لما ورد في سكاي نيوز، فإن الوزير السابق " سيد أحمد شاه"، انتقل إلى ألمانيا بعد تركه لمنصبه كوزير إتصالات في أفغانستان، بعد فترة عمل بالحقيبة الوزارية دامت لعامين وانتهت في ديسمبر 2020.

 

انتقل "سيد شاه " إلى ألمانيا عقب تركه لمنصبه كوزير، و بدأ في البحث عن عمل جديد، فقام بالعمل بمهنة توصيل الطلبات للمنازل بعد أن تدهورت أحواله المادية.

صورة الوزير الأفغاني السابق حظيت بإهتمام كبير من قبل رواد التواصل الإجتماعي، خاصة بعد حالة التوتر الشديد التي حدثت في أفغانستان بسبب سيطرة حركة طالبان على السلطة و التي لفتت أنظار العالم كله إليها. 

https://twitter.com/JosaMania

 

تويتر وزير أفغاني مصورين صورة وزير

ترشيحاتنا

وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال

بعد وفاة طفل مختنقا بـ حضانة|أحمد مهنى يطالب بتشديد الرقابة الصحية بالصعيد

بالقانون ..حل الكيانات الممارسة لـ العمل الأهلى فى هذه الحالة| تفاصيل

هوس الأكثر مشاهدة وجنون الـ نمبر 1.. كم يدفع الفنانون لشراء التريند ؟

وزيرة الهجرة تصل إلى جامعة الأزهر للحديث حول الهجرة غير الشرعية

"العنف الأسري وتداعياته".. سلسلة ندوات لفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تلقى لقاح كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية لمحافظ القليوبية

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ