أخبار العالم.. بشري سارة للوافدين بـ الكويت..اجتماع سري لـCIA.. تحذيرات لـ أفغانستان

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الكويت.. بشرى سارة بشأن المعلمين الوافدين داخل البلاد

أفادت صحيفة الراي الكويتية بقيام ديوان الخدمة المدنية برفع الحظر عن 346 درجة وظيفية للمعلمين غير الكويتيين ضمن ميزانية السنة المالية 2021 - 2022، تزامناً مع فتح وزارة التربية باب التعاقد المحلي لأعضاء الهيئة التعليمية يوم الأربعاء الماضي.

أسبوع وينتهي كل شيء.. تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية بشأن أفغانستان

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أن الإمدادات المتوفرة لديها في أفغانستان، شارفت على الإنتهاء،إذا إنها صارت لا تكفي إلا لأسبوع واحد فقط، وهو ما يستدعي تدخلًا فوريًا لرفع الإمدادات وإدخال متطلبات أخرى.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن بعض المصابات بكورونا في أفغانستان يخشين الذهاب إلى العيادات لتلقي العلاج، بسبب سيطرة طالبان على الحكم، وذلك رغم إن غالبية المنشآت الطبية في أفغانستان مازالت تعمل ومتاحة.

وعبرت المنظمة الدولية عن الخطر الأكبر الذي تخشاه في أفغانستان، من أن تؤدي الاضطرابات إلى ارتفاع بنسبة إصابات فيروس كورونا وتفشيه، مشيرة إلى إن مخزون اللقاحات المضادة لكورونا في أفغانستان لا يكفي إلا لأسبوع واحد.

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

عقد مدير وكالة المخابرات المركزية “وليام جيه بيرنز”، اجتماعا سريًا في العاصمة الأفغانية كابول أمس “الاثنين” مع زعيم طالبان الفعلي “عبد الغني بارادار”، في لقاء اعتبرته صحيفة واشنطن بوست التي كشفت اللقاء، أعلى مستوى للقاءات وجها لوجه بين طالبان وإدارة بايدن منذ استيلاء المسلحين على العاصمة الأفغانية.

ويعد كشف صحيفة الواشنطن بوست الأكبر عن الاجتماع السري، وفقًا لما ذكره مسؤولون أميركيون مطلعون على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، نظرًا لحساسية الأمر.

ويأتي الإجتماع السري في ظل إرسال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأحد أكبر أهم مسئوليه، وهو السفير زلماي خليل زادة الذي يعد من المخضرمين القدامى في السلك الدبلوماسي، وسط جهود محمومة لإجلاء الأشخاص من مطار كابول الدولي فيما وصفه الرئيس بأنه "واحد من أكبر وأصعب المطارات في عمليات النقل الجوي في التاريخ ".

يواجه بايدن ضغوطا لتمديد مهمة الإجلاء في أفغانستان حيث تحذر طالبان من القيام بذلك.

بعد فيضانات مدمرة.. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث الكبرى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كارثة كبرى في ولاية تينيسي جنوبي الولايات المتحدة ووافق على تخصيص مبالغ فيدرالية في أعقاب فيضانات مدمرة اجتاحت الولاية نهاية الأسبوع الماضي موقعة 21 قتيلا على الأقل، وفق بيان للبيت الأبيض الثلاثاء.

واجتاحت الولاية، السبت، ما وصفها خبراء الأرصاد بعواصف غير مسبوقة وفيضانات، وأمطار غزيرة بلغ منسوبها 38 سنتم.

هبوط كبير في أسعار الذهب.. تعرف على التفاصيل

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها تحوم فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ يؤدي تزايد التهديد الناجم عن زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1803.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز نحو 1.4% أمس الاثنين.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.30 دولار، كما استقر مؤشر الدولار بعد أن نزل نحو 0.6% أمس الاثنين.