نشرة الفن.. آخر تطورات الحالة الصحية لطارق الدسوقي.. سبب تردد منى زكي في قرار الزواج

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار التي أبرزها آخر تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الدسوقي وتصريحات من النجوم لصدى البلد تعليقا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور الدراما والفن الهادف.

بدأ الفنان طارق الدسوقي التعافي من فيروس كورونا رغم أنه مازال فى العزل المنزلى وفى طريقه لاستعادة حالة الصحية بالكامل

كشف المخرج أحمد فوزي صالح كواليس مشاركة ابنه في الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي 2”، الذي حقق نجاحا عقب طرحه مؤخرا على منصة شاهد.

أعلنت إدارة مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي اختيار الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار لمنحها جائزة دونوستيا الفخرية في حفل افتتاح النسخة 69 المقرر إقامته يوم 17 سبتمبر المقبل.

تحدثت منى زكي عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي في حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، قائلة إن حياتهما سويا بسيطة، مشيرة إلى أنها قابلته للمرة الأولى في مكتب أحد المنتجين لتمثيل مسرحية بطولة عامر منيب.

كبير العائلة.. وفاء عامر: الرئيس السيسي أقر بدور الفن المحترم

عبرت الفنانة وفاء عامر عن فخرها بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدراما المصرية، والقضايا والمشكلات التي تتعرض لها وتعرضها على الشاشة.

تحيى المطربة الأردنية نداء شرارة فى الثامنة مساء اليوم، حفلا على مسرح محكى القلعة يتضمن مختارات من أبرز اعمالها الخاصة منها سهرانة أنا ، حبيتك بالتلاتة بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .

حذرت الفنانة بدرية طلبة مرضى الضغط من التعامل بصورة خاطئة مع المرض بعدما تعرضت لتجربة خاصة بها كادت أن تضر بصحتها.

تشهدت دور العرض السينمائي، خلال الفترة الحالية منافسة ساخنة بين 5 أفلام هي : "العارف - موسى - البعض لا يذهب للمأذون مرتين - الإنس والنمس - مش أنا"، وهو ما أدى إلى حالة من الانتعاشة الفنية.

حلت الفنانة منى زكي ضيفة في حلقة مساء أمس، الاثنين، من برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس في بداية موسمه الجديد، للحديث عن مشوارها الفني وأعماله الأخيرة.