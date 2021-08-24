داخل العناية المركزة.. نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ حمدي الكنيسي

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، أن الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي يخضع للعلاج الآن داخل غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية مساء أمس.



وأضاف "سعدة"، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن النقابة تتواصل باستمرار مع أسرة الإذاعي القدير لمتابعة حالته الصحية، مشيراً إلى أنه تواصل مع أسرته مساء أمس، الإثنين، وأكدوا دخوله غرفة العناية المركزة.

وقدم نقيب الإعلاميين الشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه البالغ بحالة الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، مؤكداً أن الاهتمام أظهر مدى تقدير الرئيس للإعلام والعاملين به.

وتمني الشفاء العاجل الإذاعي حمدي الكنيسي، مؤكدا أنه قامة إعلامية كبيرة تستحق كل التقدير والدعم.