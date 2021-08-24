أخبار التوك شو.. السيسي يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. يوسف الحسيني ينحني على الهواء للرئيس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

عائد من أفغانستان: بلدنا قادرة على تأمين أولادها ويدها ممتدة في كل البقاع

ووجه أحد المصريين العائدين من أفغانستان، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومساندته لأبنائه أعضاء الجالية المصرية، معقبًا “أنه شعر بأن مصر بلد قادرة ويدها ممتدة وقادرة على تأمين أولادها في أقصى أماكن الأرض ومهما كانت المخاطر، قائلاً : "تحيا مصر ويحيا الجيش المصري ويحيا الرئيس السيسي".



عبر صدى البلد|الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، متابعا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.



يوسف الحسيني منحنيا على الهواء لـ السيسي: ابتسم أنت في الجمهورية الجديدة

انحنى الإعلامي يوسف الحسيني ، مقدم برنامج " التاسعة " ، شاكرا القيادة السياسية ، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، على ما تم من مجهودات لإعادة الجالية المصرية من أفغانستان .

عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن |شاهد

وعاد المصريون الموجودون في أفغانستان، مساء أمس الاثنين، إلى أرض الوطن، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الزراعة: زيادة عمليات التحصين إلى 3 حملات للعام وقضينا على الحمى القلاعية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج هذا الصباح" عبر فضائية إكسترا نيوز، نهدف إلى تحسين السلالات لزيادة الإنتاج وعدد رؤوس الماشية، كاشفا أن الدولة المصرية تقوم بمشروعات زراعية فى التوسع الرأسي بالزراعة مثل مشروع تطوير الرى الحقلى وتحديث التقاوى لتعظيم الإنتاجية ومقاومة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وفي نفس الوقت تدر فائدة بشكل أكبر على المزارع المصرى.

طارق الشناوي: الرئيس السيسي مؤمن بالإبداع الفني وقدرته على التغيير والإصلاح

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن الرئيس السيسى يتابع الفضائيات بشكل واضح جداً، وعميق، ومدعم بدور مهم جداً للفن والدراما وتعميق الوعى.



رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: نشكر الرئيس السيسي والمخابرات على إنقاذنا

وجه الشيخ شوقي أبو زيد ، رئيس البعثة الأزهرية في أفغانستان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي سخر كافة الإمكانات لعودة البعثة وانقاذها ، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحدث في أفغانستان.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 8- 2021| فيديو

استعرض برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 8- 2021

كاتب صحفي: يجب على كل مصري أن يفتخر بقدرة بلاده على حمايته

كشف وليد طوغان كاتب صحفي ورئيس تحرير مجلة صباح الخير عن عودة المصريين إلى أرض الوطن من أفغانستان، قائلاً:" المصري تحول بعد عثرات عدة على رأس أولويات الدولة في الداخل والخارج، مؤكدًا أن دولا كبرى لم تتمكن حتى الآن من إعادة رعاياها".



موبايل منى زكي داست عليه عربية.. شاهد برهان حب أحمد حلمي لها"فيديو"

وأضافت “زكى”، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي ام سي"،أن والدى كان يحبنى بدرجة كبيرة ويهتم بى، خلى مش أى حركة عبيطة من أى شاب يعملهالى تأثر فيا لانى بالفعل أخذت حب كبير منه".