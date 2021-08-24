برلماني: مشهد عودة المصريين من أفغانستان يؤكد حرص الدولة على سلامة أبنائها

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ،، أن مشهد عودة المصريين من دولة أفغانستان يُشعرنا بالفخر الكبير لوجود دولة حقيقية وقوية تُعلي من قيمة المواطن المصري، وتسخر من أجله كافة الجهود .



وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين عودة المصريين العالقين هناك، مما يعكس اهتمامه بالمواطن المصري في الداخل والخارج.

وأضاف الجندي في تصريحات له، أن الدولة المصرية هي سند للموطن وتعمل على حمايته وتدعمه في أي مكان على وجه الأرض، مستشهدا بالموقف الحالي، وغيره من المواقف السابقة التي دعم فيها الرئيس رعايا الدولة المصرية في الخارج، لافتاً أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى التي تحرص فيها الدولة المصرية على عودة أبنائها العالقين في الخارج، حيث نجحت في عودة المصريين العالقين سابقا في كل من ليبيا والعراق .



ولفت إلى أن الرئيس بعث برسالة طمأنة لكل مواطن مصري أن دولته بجانبه في أي مكان، ومهما كانت الظروف، كما أنها مستعدة أن تذهب لمواطنيها في أي بقعة لتأمينهم وحماية سلامتهم .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، وحتى المشهد الرائع بعودة المصريين العالقين من هناك على أرض مطار القاهرة، يستدعي توجيه التحية وبكل فخر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بإرسال طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية في أفغانستان، وأيضا خالص الشكر للجهات المعنية وكل من قام بهذا التكليف العظيم، منها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والسفارة المصرية بأفغانستان لجهودهم في إعادة المصريين العالقين إلى أرض الوطن.