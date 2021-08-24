عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشهد عودة المصريين من أفغانستان يؤكد حرص الدولة على سلامة أبنائها

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ،، أن مشهد عودة المصريين من دولة أفغانستان يُشعرنا بالفخر الكبير لوجود دولة حقيقية وقوية تُعلي من قيمة المواطن المصري، وتسخر من أجله كافة الجهود .
 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين عودة المصريين العالقين هناك، مما يعكس اهتمامه بالمواطن المصري في الداخل والخارج.

 

وأضاف الجندي في تصريحات له، أن الدولة المصرية هي سند للموطن وتعمل على حمايته وتدعمه في أي مكان على وجه الأرض، مستشهدا بالموقف الحالي، وغيره من المواقف السابقة التي دعم فيها الرئيس رعايا الدولة المصرية في الخارج، لافتاً أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى التي تحرص فيها الدولة المصرية على عودة أبنائها العالقين في الخارج، حيث نجحت في عودة المصريين العالقين سابقا في كل من ليبيا والعراق . 
 

ولفت إلى أن الرئيس بعث برسالة طمأنة لكل مواطن مصري أن دولته بجانبه في أي مكان، ومهما كانت الظروف، كما أنها مستعدة أن تذهب لمواطنيها في أي بقعة لتأمينهم وحماية سلامتهم .

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، وحتى المشهد الرائع بعودة المصريين العالقين من هناك على أرض مطار القاهرة، يستدعي توجيه التحية وبكل فخر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بإرسال طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية في أفغانستان، وأيضا خالص الشكر للجهات المعنية وكل من قام بهذا التكليف العظيم، منها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والسفارة المصرية بأفغانستان لجهودهم في إعادة المصريين العالقين إلى أرض الوطن.

أفغانستان القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ وزارة الداخلية

ترشيحاتنا

سرقوا التوك توك ودبحوه.. أسرة شهيد لقمة العيش بالدقهلية تروي تفاصيل مقتله..فيديو

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات المخالفين بقانون السايس

الرئيس السيسي وتطوير التعليم .. من هنا تبدأ قضية تشكيل وعي الأمة

أمن الساحل الأفريقي واتفاقيات ثنائية.. تفاصيل مباحثات شكري مع وزير خارجية سيراليون

تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989

"المنتجين الزراعيين" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

الصحة: إجراءات قانونية أول سبتمبر ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

السعودية تكشف عن حدث أثري كبير.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ