برلماني: عودة المصريين من أفغانستان تؤكد حماية الدولة لمواطنيها في الخارج

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لحزب الحرية المصري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية، مؤكدا أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ عليهم في الداخل فهو تحرك سريع نحو حماية المصريين في الخارج.



وأضاف “ مهني ” فى تصريحاته أن تحرك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد حفظ كرامة المصريين المصانة في الداخل والخارج، فالقيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناءها تحركت بشكل سريع بمجرد الأحداث الأخيرة في أفغانستان، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأشار وكيل قوى عاملة البرلمان إلى أن ذلك يعكس للمواطن المصرى مدي الاهتمام به فأصبح يحتمى بثقة بجدار الدولة المصرية، فما يحدث هو مجهود حقيقي وعنوان للجمهوية الجديدة.