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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص يدعو دول المنطقة لزيادة الرياضات المعتمدة والموحدة

صدى البلد

حث المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى مختلف برامج المنطقة الـ22 على العمل على زيادة عدد الرياضات التى يمارسها اللاعبون فى تلك البرامج وايضا  التوسع فى الرياضات الموحدة، والتى يتكون فيها الفريق من لاعبين من لاعبي الأولمبياد الخاص إلى جانب لاعبين من غير المعاقين.

 

ودعا “عبدالوهاب”، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب فى افتتاح الدورة الإقليمية المتقدمة للجمباز بمشاركة 7 دول عربية، إلى  زيادة شريحة المدربين المؤهلين للعمل بالأولمبياد الخاص، مشيرا إلى أن الرئاسة الاقليمية حريصة على مواصلة إقامة الدورات التدريبية سواء الأساسية أو المتقدمة او الدورات الخاصة بكبيرى المدربين.

 

وقال إنه منذ الالعاب العالمية الصيفية التى اقيمت بأبوظبى عام 2019 والتى شهدت 24 رياضة أولمبية ، والرئاسة الإقليمية من خلال إدارة الالعاب والمسابقات والرياضة والتدريب تسعى جاهدة الى ادخال العديد من الرياضات الجديدة سواء الصيفية أو الشتوية.

 

وأضاف أنه شديد التفاؤل من أن الالعاب العالمية الصيفية القادمة بالمانيا 2023 سوف تشهد مشاركة متميزة لمختلف برامج المنطقة  من خلال عدد الرياضات التى سوف تشارك فيها ، وأنه سيتم العمل على استكمال هذه الدورة لكي تغطي جميع الرياضات الأولمبية المعتمدة بالأولمبياد الخاص.

 

من جانبه رحب د. باسم  التهامى مدير عام الأولمبياد الخاص المصرى بمدربي الدول العربية الذين شاركوا بالدورة، مشيرا الى أن مجلس أمناء مؤسسة يونيفيد ايجيب الاولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود شديد الحرص على استكمال بناء قاعدة المدربين المؤهلين للعمل فى الأولمبياد الخاص ، وإقامة الدورات التدريبية  فى عدد كبير من الرياضات الأولمبية المعتمدة بالأولمبياد الخاص.

وقال إنه فى كل العاب عالمية صيفية أو شتوية تشارك مصر برياضة جديدة وتحقق فيها نتائج مبهرة كما حدث مع الجمباز فى الالعاب العالمية الصيفية الماضية بأبوظبى، مشيرا إلى أن الاولمبياد الخاص ماض فى العمل على نشر أكبر عدد من الرياضات وهو ما ينعكس بلا شك فى زيادة أعداد اللاعبين وتوسيع قاعدة الاختيار لتكوين منتخبات قوية للمشاركة فى الالعاب الاقليمية او العالمية.

 

كانت الدورة شهدت مشاركة 45 مدربا من الامارات ، السعودية ،قطر ، الكويت ، السودان ، تونس ، اضافة الى مصر، وقام بالقاء المحاضرات النظرية والعملية بها الدكتور حسين بسيونى رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيروبيك بالاتحاد المصرى للجمباز، المدير الفنى للجمباز للعديد من الأندية والهيئات الرياضة، والمدرب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولى، حاصل على رخصة التدريب الدولية من الاتحاد الدولى للجمباز، وأدارها فنيا  د. اكرامى الجمال والدكتور مصطفى شوقى فى الجانب التقنى .

الاتحاد المصري الدورات التدريبية الرياضة هاني محمود دول عربية الامارات

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