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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

بطاقة الائتمان
بطاقة الائتمان

تقدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت العديد من التسهيلات لتحويل الأموال، وتسديد الفواتير والعديد من المعاملات البنكية الأخرى بطريقة سريعة ومريحة، لكن بالرغم من ذلك فهناك بعض المخاطر عند القيام بها لذلك يجب الانتباه لها.

احذر.. 12 خطأ يؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

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وتعد عمليات الاحتيال والاختراقات الإلكترونية للحسابات البنكية، إحدى الأدوات الشائعة مؤخراً لسرقة الأموال من قبل المحتالين،  وبالرغم من ارتفاع عدد الاختراقات الإلكترونية لبعض الحسابات البنكية خلال الأيام القليلة الماضية، فهناك أيضاً العديد من الأمور التى يمكن القيام بها لتجنب تلك العمليات، والمساعدة فى حماية حسابك البنكي عند القيام بمعاملات بنكية عبر الانترنت، وفقاً لموقع "Gadgetsnow".

أخطاء تجنبها عند استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت
 

1- عدم استخدام شبكات الواي فاي Wi-Fi العامة
عند قيامك بإجراء إحدى الخدمات البنكية عبر الانترنت يجب عدم استخدام أجهزة الواى فاي العامة.

2- عدم شحن الهاتف داخل محطات الشحن العامة
هناك نوع جديد من الاختراق الإلكترونى لسرقة البينات عبر كابل USB، لذلك لا يجب شحن هاتفك الذكي داخل محطات الشحن العامة.

3- عدم استخدام جوجل للبحث عن رقم خدمة عملاء البنك 
يجب الذهاب دائما للموقع الرسمي للبنك على الانترنت، عند الرغبة فى الحصول على رقم هاتف خدمة العملاء أو الرغبة فى الحصول على رسائل البريد الإلكترونى.

4- عدم تحميل التطبيقات إلا من مصادرها الرسمية سواء من Google Play Store و Apple App Store
يجب عدم تحميل التطبيقات على هاتفك الذكي عبر المواقع غير الرسمية، والتى قد تؤدى إلى اختراق هاتفك الذكي وسرقة بيناتك الخاصة، ويجب دائماً الذهاب إلى متاجر التطبيقات الموثوقة مثل Google Play Store و Apple App Store.

5- عدم تجاهل تحديث أمان هواتف أندرويد 
يجب عدم تجاهل تحديثات الأمان لنظام تشغيل هاتفك الذكي، حيث تساعد فى تقليل المخاطر الإلكترونية، مثلما تقوم بتقليل الأخطاء والمشكلات للهاتف، حيث تأتى تحديثات نظام التشغيل بأحدث تصحيحات الأمان التى يصعب التغلب عليها من قبل المخترقين.

6- عدم الدخول على روابط غير موثوقة 
يجب عدم الدخول على روابط تتعلق بالمعاملات البنكية التى تأتى عبر الرسائل القصيرة، أو الرسائل الإلكترونية غير الموثوقة، حيث يقوم المخترق باستخدام تلك الحيل لسرقة بيناتك الخاصة، فيجب دائما التأكد من عنوان الرابط قبل الدخول عليه.

7- عدم مشاركة معلومات بنكية عبر منصات التواصل الاجتماعي 
يجب استخدام ميزة الرسائل المباشرة مع البنك عند إجراء المعاملات البنكية عبر الانترنت، حيث يجب عدم مشاركة أى معلومة أو محاولة الحصول عليها عبر منصات التواصل الاجتماعى التى ربما يستخدمها البعض لاختراق حسابك البنكي.

وللمزيد حول معرفة الاختراقات البنكية .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

المعاملات البنكية عبر الإنترنت تسديد الفواتير عمليات الاحتيال والاختراقات الإلكترونية الحسابات البنكية

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