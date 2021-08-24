برلمانية: عودة المصريين من أفغانستان تؤكد قدرة مصر على حماية مواطنيها

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة المصريين من أفغانستان إلى لدولة المصرية مجددًا بعدما تصاعدت وتيره الأحداث السياسة هناك، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة فى الدولة والمؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بالمصريين على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ أن تولى الرئيس مقاليد حكم البلاد.

وأضافت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، تؤكد امتلاك مصر للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره علي رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ستظل دائما وابدا مسؤولة عن ابنائها بالداخل والخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن عودة المصريين العائدين من أفغانستان يعكس الصورة الحقيقة التي وصلت إليها مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من قدرات، وتؤكد أن مصر دولة أفعال ولا أقوال، وأن هذا ضمن سمات الجمهورية الجديدة، كما انها تبعث رسالة قوية للعالم بأكمله أن الدولة لم ولن تنسي أبنائها مهما كانت الظروف، كما انها تضعهم على رأس أولوياتها في كافة الأمور.