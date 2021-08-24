أخبار الرياضة.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي.. وخبير لوائح يكشف إمكانية توقيع عقوبة على ليفربول بسبب محمد صلاح

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية، نعرضها لكم كالتالي:

هل يعٌاقب ليفربول بسبب رفضه انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر؟..خبير لوائح يجيب



كشف نصر عزام خبير اللوائح الرياضية، موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من توقيع عقوبة على نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب رفض انضمام محمد صلاح نجم الفريق، إلى منتخب مصر، لخوض مباراة أنجولا، في تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من نادي ليفربول، خلال الساعات الماضية، يعتذر فيه النادي الإنجليزي عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف منتخب مصر في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، بسبب قيود كورونا.

مسئولو النادي قرروا الآتي| مصير صفقة انضمام أليو ديانج لـ جالاتا سراي



كشفت بعض التقارير الصحفية مصير صفقة انضمام اليو ديانج نجم فريق الأهلي لـ جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واكدت صحيفة milliyet أن مسؤولي جالاتا سراي التركي قرروا صرف النظر عن التعاقد مع ديانج عقب فشل المفاوضات مع الأهلي بسبب المقابل المادي.

خبير لوائح: محمد صلاح مهدد بالغياب عن منتخب مصر في أمم أفريقيا



اكد نصر عزام خبير اللوائح الرياضية، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد لا يشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وقال نصر عزام، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "لائحة الفيفا تقول عن اللاعب لا يشارك مع منتخب بلاده في أكثر من بطولة مجمعة، في عام واحد، إلا بموافقة النادي".

مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو سينتقل للأهلي



أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن بيرسي تاو جناح نادي برايتون الإنجليزي، سينتقل للنادي الأهلي.

وقال بروس في تصريحات لصحيفة " ذا ساوث أفريكان:"بيرسي تاو لاعب مهم. إنه لاعب مهم لمنتخب جنوب إفريقيا،".

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء



اكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن النادي الأهلى لا يملك بديل لعمرو السولية، موضحا بأنه لاعب مختلف فى وسط الملعب وذلك بسبب تشابه طريقة لعب اليو ديانج وحمدي فتحي.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "التجديد لعمرو السولية سيكون أهم صفقة للأهلى فى الموسم المقبل، وأصبح على اعتاب التوقيع بشكل رسمي بعد اقتراب وجهات النظر مع مسؤولي القلعة الحمراء".

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي



حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول رحيل جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقب نهاية الدورى الممتاز .

وقال شوبير : “ جونسون مدرب عام الأهلي تلقى عرضا لتدريب أحد الفرق فى جنوب أفريقيا ولكن الأمور لم تكتمل وغالبا هيكمل مع النادى خلال الفترة المقبلة ”