بعد عودة المصريين من أفغانستان .. سمير فرج: المصريون يشعرون بالفخر وأسعد يوم في حياتهم أمس

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، ان أمس كان يوما من الأيام السعيدة في حياة الشعب المصري؛ لان الشعب أدرك ان الدولة مهتمة بعودة المصريين من الخارج في أفغانستان.

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»: «هناك أربع جهات كانت تعمل ليل نهار لعودة المصريين من كابول بعد الأوامر التي اعطها الرئيس السيسي»؛ لافتا أن 10 دول فقط هي من نقلت مواطنيها ومنهم مصر.

وأشار فرج، ان مصر نسقت من القوات الأمريكية بمطار كابول وطالبان نفسها ليتحرك المصريين من مبني السفارة المصرية هناك إلى المطار وركوب الطائرة المصرية والعودة إلى مصر.

وردد فرج: «زمان المصري كان بيحصل له حاجة ومحدش يسأل فيه .. دلوقتي المصري يرجع لو كان في طالبان وسط الإرهابيين ».

واستطرد: « عودة كرامة المواطن المصري وهو خارج أرضه يعطي الفخر للمصريين ان الدولة تقف خلفهم وتحميهم أينما كانوا».

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية كذلك مسئولي السفارة المصرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

ووصلت الطائرة، مساء أمس الإثنين، إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وسط استعدات طبية وإدارية ولوجستية من قبل القوات المسلحة؛ لخدمة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم.