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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا ومنافسه وادي دجلة في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى الممتاز .

 

شكل فريق سيراميكا كليوباترا خطورة كبيرة علي مرمي وادي دجلة وكان قريبا من التسجيل في مرمي محمد عبدالمنصف.

 

واستحوذ فريق وادي دجلة علي الكرة في نصف ملعبه دون خطورة علي مرمي سيراميكا كليوباترا.

 

وتعرض كوامي بونسو لاعب فريق سيراميكا كليوباترا للطرد في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار  - عبد الله محمود  - وليد عبد المنعم  - فابريس نجاه.

خط الوسط:  رجب عمران - محمود نبيل  - كوامي بونسو- شريف دابو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: شادي حسين

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - طارق سامي - سمير هشام  - أحمد غنيم  - حازم خالد - محمود صقر  - ميدو جابر  - محمد مسعد - محمد توني.

 

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة .

سيراميكا كليوباترا سيراميكا وادي دجلة فريق سيراميكا كليوباترا

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