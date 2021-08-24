التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الاول بين البنك الاهلي والاتحاد السكندري

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي البنك الإهلي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري .

وبدأت خطورة البنك الأهلى تظهر مع تمرير كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق معروف يوسف على رأس أحمد علي سددها ارتطمت بالدفاع وارتدت إلى كريم بامبو سددها بجوار القائم الأيمن فى الدقيقة 17.

كما أظهر الاتحاد السكندري خطورته من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن مرت من حارس مرمى البنك الأهلي لتصل إلى عبد الغني محمد سددها في المرمى الخالي لكن شتتها أمير مدحت من على خط المرمى فى الدقيقة 23.

وشهد الشوط الأول هدفا ملغيا لصالح البنك الأهلي سجله أحمد علي في الدقيقة 36 .



ويحتل البنك الإهلي المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة ، بينما يحتل الاتحاد فى المركز السابع برصيد 44 نقطة .