وصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض لقاء الانتاج الحربي المقرر له في التاسعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في المباراة.
ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٧٦ نقطة بعد مرور ٣٢ جولة من عمر البطولة.
أتوبيس الزمالك يصل استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإنتاج
وصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض لقاء الانتاج الحربي المقرر له في التاسعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.