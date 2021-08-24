أتوبيس الزمالك يصل استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإنتاج

وصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض لقاء الانتاج الحربي المقرر له في التاسعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في المباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٧٦ نقطة بعد مرور ٣٢ جولة من عمر البطولة.