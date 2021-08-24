عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: الوضع في أفغانستان يظهر هشاشة الأنظمة التي يحاول الغرب بناءها

صدى البلد

علن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في أفغانستان يُظهر هشاشة الأنظمة التي يحاول الغرب بناؤها حول العالم على أساس "القيم الديمقراطية".
وقال باتروشيف في الاجتماع السنوي الحادي عشر للممثلين رفيعي المستوى لمجلس الأمن الروسي: "الاتجاه المثير للقلق هو زيادة تفاقم التناقضات بين الدول، والتي تعقدها المواجهة الأيديولوجية. ونحن نتحدث في المقام الأول عن محاولات لفرض "مثل عليا" غريبة على شعوبنا الغريبة، يحاولون إظهارها على أنها "قيم ديمقراطية عامة""، بحسب ما أفادت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.
وأضاف : "لقد رأينا "الأسبوع الماضي في أفغانستان، ما هو مدى صلابة الأنظمة، التي يحاول الغرب أن يبني على أساسها (نماذجاً) في جميع أنحاء العالم".
ووفقا له، فإن هذا الوضع شبيه كثيراً بعصر الحرب الباردة.
وأشار إلى أن: " الغرب يصارع من أجل الحفاظ على هيمنته العالمية، متجاهلاً المطلب الموضوعي للمجتمع الدولي بالعمل الجماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة. وفي الوقت نفسه، يحاول ليس فقط للحفاظ على هيمنته السياسية والعسكرية والاقتصادية، وإنما أيضاً، لإعطاء نفسه صفة الحكم الأخلاقي"، مشيراً إلى أنه حتى الجائحة التي اجتاحت الكوكب لم تمنع عددًا من الدول، من المضي قدمًا في أجندتها المدمرة، والتي تقوض سيادة دول أخرى واستقرار مناطق بأكملها.
وأوضح باتروشيف: "نطاق أدواتهم واسع للغاية: العقوبات الأحادية، تقويض أسس القانون الدولي، التحريض على النزاعات بين الأعراق والأديان، نشر حملات دعائية واسعة النطاق، تزوير التاريخ، تقويض القيم التقليدية ، تسييس المجالات الرياضية والثقافية والإنسانية والبيئية".
وأضاف بأن مثل هذا النهج يؤدي إلى تدمير الهيكلية العالمية التي تشكلت نتيجة الحرب العالمية الثانية، على أساس المساواة بين جميع الأطراف السيادية والدور التنسيقي للأمم المتحدة.
 

ترشيحاتنا

أزهري يوضح الفرق بين العلم والوعظ والفقه والإفتاء .. فيديو

السيسي يوجه باختيار تصميمات هندسية للمؤسسات في العاصمة الإدارية تتسم بالعراقة والإرث الحضاري

التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات في الشوارع خاضعة للتقييم والمراجعة

منتخب مصر يكتسح السودان 10/ 0 في افتتاح كأس العرب للكرة النسائية

تظلمات الثانوية الأزهرية: 19344 طعنا على نتائج الامتحانات حتى اليوم

تصريحات حاسمة.. السيسي يسيطر على السوشيال ميديا بعد مداخلته على صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

هل سيدفع المواطنون 300 جنيه لركن السيارة اسفل المنزل ؟

شكري لـ مريم المهدي: مصر تؤكد التضامن الكامل حكومة وشعبا مع السودان في مواجهة الفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

بعد زواج أحمد سعد.. سمية الخشاب تثير الجدل مجددا "فيديوجراف"

«عايز فن راقي ووعي ديني».. شاهد أبرز محاور مداخلة السيسي لصدى البلد

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ