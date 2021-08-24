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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري

صدى البلد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة الجونة بعد قليل.

وضم التشكيل كل من علي لطفي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات  ومحمد شريف.

ووصلت منذ قليل حافلة الفريق  إلى استاد خالد بشارة بالجونة، استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة في الإجراء المتبع قبل المباريات المحلية والقارية.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر أمس، الاثنين، قبل التوجه إلى الغردقة لخوض مباراة الليلة بملعب الجونة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الجونة، وتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

بيتسو موسيماني علي لطفي ياسر ابراهيم استاد خالد بشارة بالجونة محمد مجدى افشة

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