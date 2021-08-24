عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعثة الأزهر بأفغانستان: عملية الإجلاء تمت باحترافية عالية تحسب لصقور المخابرات

بعثة الأزهر
بعثة الأزهر

قدم شوقي أبوزيد رئيس بعثة الأزهر الشريف بافغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة، على جهودهم في حفظ أمن البعثة الأمنية في مدينة كابول.


وأكد شوقي أبوزيد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن عملية الإجلاء تمت بنجاح واحترافية عالية تحسب لصقور المخابرات العامة، لافتا إلى أن القوات الجوية تسلمت البعثة وتمت عملية النقل بكل هدوء واحتراف.

 

وتابع شوقي أبوزيد رئيس بعثة الأزهر الشريف بافغانستان، أن الدولة المصرية فيها أجهزة قوية وقادرة وتعمل في الظل، مستدركا ان إجلاء البعثة بهذه الطريق يثبت قدرة الدولة الكبيرة في اي مكان.

فيما كشف الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان، عن تفاصيل البعثة الأزهرية وكواليس عودتها بعد عدم استقرار الأوضاع بسبب حركة طالبان.

وقال رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان ، لـ صدى البلد، إن البعثة الأزهرية بدأت 2009 من خلال بروتوكول تبادل ثقافي بين الأزهر وأفغانستان، منوها أن أول بعثة كان قوامها 47 مبعوثا، والدورات المتتالية كانت حوالي 35 مبعوثا، والبعثة الأخيرة كانت 23 مبعوثا.

وأشار إلى أن الدورة البعثية تستغرق ثلاث سنوات للمرة الواحدة، منوها أن البعثة الاخيرة لم تستمر بسبب عدم استقرار الأوضاع في أفغانستان بسبب حركة طالبان، وكانت البعثة في السنة الثالثة لها ولكن لم تنته.

وأوضح، أن مهام البعثة تشتمل على عدة نواحٍ، فهناك الدور التعليمي وكان مقره في المعهد الأزهري في كابول، وهناك مبعوثون من المعاهد الأزهرية وأساتذة الجامعة في مصر.

كما أن هناك جانبا آخر ، وهو الجانب الإجتماعي، وفيه تندمج البعثة مع الشعب الأفغاني يشاركه في الأفراح والأحزان، والسراء والضراء، وهناك الحانب الدعوي وعمل لقاءات تلفزيونية وإلقاء خطب الجمعة في المساجد.

وأضاف، أن الأزمة الحالية بدأت منذ انهيار الدولة الأفغانية بكل مؤسساتها واستسلامها أمام حركة طالبان، منوها أن البعثة عاشت أيام رعب وخوف وقلق، منوها أننا كنا على ثقة تامة في قدرات الدولة المصرية لتأمين البعثة وعودتها سالمة غانمة، وهذا ما تم بالفعل، فلم تتركنا الأجهزة المعنية لحظة واحدة.

وأكد أن عملية تأمين البعثة الأزهرية في أفغانستان، تم على أعلى مستوى وبدون أي خسائر، فلقد تم استقرارنا في السفارة المصرية في أفغانستان، حتى تم التنسيق لعملية الإجلاء الآمنة من خلال الأجهزة المعنية في الدولة، وتمت عملية الإجلاء بكل أمان وسلام.

وذكر، أن الشعب المصري والشعب الأفغاني متقاربين في العادات والتقاليد، إلا أنهم يختلفون في اللغة والثقافة والعرقيات، منوها أن الشعب الأفغاني متكون من عرقيات، أشهرها جماعة البشتون فهي تستحوذ على النسبة الكبرى من العرقيات في أفغانستان، تليها جماعة الطاجيك والاوزبك والتركمان.

شوقي أبوزيد بعثة الأزهر عبد الفتاح السيسي المخابرات العامة الازهر الشريف

موضوعات متعلقة

عائد من أفغانستان.. رئيس بعثة الأزهر لـ صدى البلد: الأجهزة المعنية لم تتركنا لحظة

ترشيحاتنا

أزهري يوضح الفرق بين العلم والوعظ والفقه والإفتاء .. فيديو

السيسي يوجه باختيار تصميمات هندسية للمؤسسات في العاصمة الإدارية تتسم بالعراقة والإرث الحضاري

التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات في الشوارع خاضعة للتقييم والمراجعة

منتخب مصر يكتسح السودان 10/ 0 في افتتاح كأس العرب للكرة النسائية

تظلمات الثانوية الأزهرية: 19344 طعنا على نتائج الامتحانات حتى اليوم

تصريحات حاسمة.. السيسي يسيطر على السوشيال ميديا بعد مداخلته على صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

هل سيدفع المواطنون 300 جنيه لركن السيارة اسفل المنزل ؟

شكري لـ مريم المهدي: مصر تؤكد التضامن الكامل حكومة وشعبا مع السودان في مواجهة الفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

بعد زواج أحمد سعد.. سمية الخشاب تثير الجدل مجددا "فيديوجراف"

«عايز فن راقي ووعي ديني».. شاهد أبرز محاور مداخلة السيسي لصدى البلد

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ