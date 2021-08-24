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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير التبرع بالبلازما: أعداد المتبرعين في تزايد ومن مختلف الأعمار

التبرع بالبلازما
التبرع بالبلازما

قال الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما، إن هناك رهان كبير على وعي الشعب المصري، مضيفا أن اعداد المتبرعين في تزايد ومن مختلف الأعمار فيما يخص التبرع بالبلازما.

وأكد الدكتور محمود حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن عملية التبرع تتم حاليا في ٦ مراكز للتبرع في ٥ محافظات، مشير الي أن الكمية التي بتبرع بها المتبرع ٧٥ ملي، يعني لتر الا ربع.

وأضاف الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما،  أن من ساعة ونصف الي ساعتين فترة التبرع منها ٤٥ دقيقة عملية السحب، مستدركا ان المتبرع يتم توصيله بجهاز مخصص وعملية التبرع تمر بأكثر من مرحلة. 
وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما، الي أن هذا المشروع في غاية الأهمية لمصر والمصريين. 
 

فيما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال  2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، داعيًا المواطنين مجددًا فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها: (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي  لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

محمود حنفي التبرع بالبلازما عملية التبرع سيد على وحدة التبرع

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