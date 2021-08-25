عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر طلب رد قاضي محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد بتهمة نشر أخبار كاذبة .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنوب القاهرة اليوم طلب رد قاضي محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة طلب الرد، بحسب المحامي أحمد فوزي، دفاع المتهمين.

txt

تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

txt

وصول زياد العليمي و5 آخرين لحضور محاكمتهم في نشر أخبار كاذبة

وكان دفاع المتهمين طلب الاطلاع وتصوير أوراق القضية وسماع شهود الإثبات وشهود نفي، لكن محكمة جنح طوارئ مصر القديمة رفضت وحددت جلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

محكمة جنوب القاهرة زياد العليمي هشام فؤاد استئناف القاهرة

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية

الفتوى والتشريع تلزم السكة الحديد بتعويض ميناء الإسكندرية عن تلفيات حادث قطار

مجلس الدولة: لا يجوز الإعلان عن وظائف حكومية إلا في شهري يناير ويونيو

مجازاة 3 مسئولين سابقين بالتضامن لارتكاب مخالفات في لجنة فحص جمعية بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

مصرع عامل مصري سقط من أعلى مبنى في الكويت

بعد حسم اللقب .. موعد تسليم درع الدوري للزمالك

بعد قرار التأجيل المفاجئ.. موتورولا تبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Edge 20

السعودية دانية عقيل تحصل على المركز الثاني في سباق باها المجر

دعاء يجعل الطفل الرضيع ينام بهدوء وسكينة

كارتيرون: إصرار اللاعبين سر التتويج بالدوري.. والفوز بكأس مصر هدفنا التالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

أول تعليق من موسيماني بعد خسارة لقب الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ