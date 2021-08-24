الصيت ولا الغنى.. المخرج مجدي الهواري يشن هجوما على محافظ القاهرة.. لهذا السبب

قال المخرج مجدي الهواري، ان الفنانين تدفع الكثير من الأموال للأفلام والمسلسلات والإعلانات؛ قائلا: «مكاسبنا عاملة زي الصيت ولا الغنى».



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « قرار محافظ القاهرة بشأن 100 ألف رسوم التصوير في الشارع محبط جدا»، لافتا ان الرئيس السيسي يدعم الفن ورسالته ودوره في خدمة المجتمع.



وأشار، ان الأعمال الفنية الصغيرة سوف تتأثر بها القرار، مرددا: « بالشكل ده مش هقدر اقدم اعمال فنية بجودة عالية .. هتلاقي في الميزانية مليون جنيه علشان اصور في شوارع بلدي».



واكد الهواري، أن قرار المحافظ سوف يؤثر بالسلب على الفن والإنتاج؛ مشيرا إلى ان الدولة العربية مثل المغرب والأردن تفتح المجال للتصوير في شوارعها .

ونوه الهواري، أن المغرب لديها مدينة إنتاج مجانا للأعمال الفنية؛ لافتا ان ذلك يكون ضمن الترويج للسياحة في البلاد.

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع



أصدر اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .

وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي :



- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير



- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير



ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.