عاجل
إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف خالد جلال: سعيد بضمان البقاء في الدورى الممتاز بعد موسم صعب وشاق سعد الصغير يتلقى لقاح كورونا بمركز تطعيم المسافرين للخارج في الشرقية محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. نائب المحافظ تتابع أعمال تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية وتتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية و تنفيذ مشروع العيادة الزراعية فى 65 حقلا إرشاديا تعرف على أبرز الحملات الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالسوق العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيت ولا الغنى.. المخرج مجدي الهواري يشن هجوما على محافظ القاهرة.. لهذا السبب

مجدي الهواري
مجدي الهواري

قال المخرج مجدي الهواري، ان الفنانين تدفع الكثير من الأموال للأفلام والمسلسلات والإعلانات؛ قائلا: «مكاسبنا عاملة زي الصيت ولا الغنى».


وأضاف  خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « قرار محافظ القاهرة بشأن 100 ألف رسوم التصوير في الشارع محبط جدا»، لافتا ان الرئيس السيسي يدعم الفن ورسالته ودوره في خدمة المجتمع.


وأشار، ان الأعمال الفنية الصغيرة سوف تتأثر بها القرار، مرددا: « بالشكل ده مش هقدر اقدم اعمال فنية بجودة عالية .. هتلاقي في الميزانية مليون جنيه علشان اصور في شوارع بلدي».


واكد الهواري، أن قرار المحافظ سوف يؤثر بالسلب على الفن والإنتاج؛ مشيرا إلى ان الدولة العربية مثل المغرب والأردن تفتح المجال للتصوير في شوارعها .

ونوه الهواري، أن المغرب لديها مدينة إنتاج مجانا للأعمال الفنية؛ لافتا ان ذلك يكون ضمن الترويج للسياحة في البلاد.

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع
 

أصدر اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات  والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .

 

وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السنيمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي :


- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير


- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير


ومن المقرر أن  يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة. 

خالد عد العال محافظ القاهرة على مسئوليتي مجدي الهواري الاعمال الفنية الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

متحورات دلتا.. لجنة مكافحة كورونا تحذر المواطنين.. فيديو

انتحار وجنون.. صدمة تامر أمين بسبب سيارة تسير عكس الاتجاه على الدائري

بعد مطالبة الرئيس السيسي بتجديده.. ماذا تعرف عن الخطاب الروحي؟

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب 100 ألف جنيه رسوم تصوير

ارتفاع إصابات فيروس كورونا.. اللجنة العلمية توضح السبب.. فيديو

بن شرقي يتصدر تويتر والجمهور: عايزين نخلص الدوري بدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد

هل سيدفع المواطنون 300 جنيه لركن السيارة اسفل المنزل ؟

شكري لـ مريم المهدي: مصر تؤكد التضامن الكامل حكومة وشعبا مع السودان في مواجهة الفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ